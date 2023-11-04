4 екологічно чисті способи утилізації гарбузів після Геловіну

Позбутися ліхтарика з гарбуза або іншого гарбузового декору, що залишився після Геловіну, може виявитися складним завдання. Не поспішайте викидати його просто у смітник, а вдайтеся до більш екологічних способів утилізації.

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Насамперед подумайте про переробку або відповідальну утилізацію старих геловінських гарбузів, допомагаючи при цьому довкіллю. Як це зробити, розповіли у Mental Floss.

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1. Залиште старі гарбузи для місцевої дикої природи.

Можливо, ви використовували гарбуз як прикрасу протягом останніх кількох тижнів, але це все ще овоч. Замість того, щоб дати йому зіпсуватися, віддайте його для насолоди дикій природі. Такі тварини, як дикобрази, олені та білки, люблять їсти гарбузи.

Для цього наріжте гарбузи на шматочки та розкидайте десь у лісі, але не поруч зі своїм домом.

Крім цього, "ліхтар Джека" можна перетворити на тимчасову годівницю для птахів: просто зріжте верхівку гарбуза, дайте їй висохнути та наповніть її насінням. Переконайтеся, що ви також зберегли та висушили гарбузове насіння, оскільки тварини також із задоволенням перекушує ними.

Якщо на гарбузі утворилася цвіль, то його краще викинути у компост, а не згодовувати тваринам.

2. Подаруйте гарбуза місцевому зоопарку.

Багато зоопарків, ферм і заповідників для тварин приймають пожертвування гарбуза після Геловіну. Цілі гарбузи – це не тільки поживна закуска, але й корисні іграшки для великих тварин, таких як коти та ведмеді.

3. Компостуйте гарбузи у своєму саду.

Гарбузи піддаються біологічному розкладанню, що робить їх чудовими кандидатами для компостування. Навіть якщо у вас немає спеціальної компостної купи, ви все одно можете утилізувати старі гарбузи природним шляхом у своєму саду. Просто викопайте місце в ґрунті, додайте гарбуз (або цілу, або нарізану на шматки, щоб прискорити розкладання), і закопайте. Якщо ви не хочете, щоб гарбузи виросли у вашому саду наступного року, видаліть усі зайві насіння, які прилипли до внутрішньої частини, перш ніж засунути їх у землю.

4. Розбийте його, влаштувавши свято.

Одним із найцікавіших способів утилізації гарбуза є щорічні розбиття гарбузів. Якщо у вашому населеному пункті такого не проводять, ви можете зробити це самостійно або з друзями. Залишки треба позбирати та кинути до компосту.

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