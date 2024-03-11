Черв’яки у мозку та малярія: науковці завдяки муміям дізналися, від яких хвороб страждали мешканці Давнього Єгипту

Нове дослідження мумій показало, що жителі Стародавнього Єгипту були заражені жахливими паразитами, які викликали анемію, шизофренію та інші виснажливі стани.

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Дві третини мумій, досліджених вченими, мали глистів, 22% - малярію, а 40% - шистосомоз. Навіть Тутанхамон був інфікований двома різними штамами малярії, хоча ймовірно, що помер він від падіння з колісниці, пише IFLScience.

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Інші паразити, виявлені в муміях, включають токсоплазму, яка може призвести до шизофренії, і вісцеральний лейшманіоз, який є смертельним у 95% випадків, якщо його не лікувати.

Вчені вважають, що річка Ніл була джерелом багатьох цих паразитів, адже вона була ідеальним середовищем для розмноження комарів-переносників та інших шкідливих патогенів.

Попри жахливі паразити, давньоєгипетські мумії демонструють дуже низьку кількість аскарид, які були поширені на Близькому Сході та в Середземномор'ї. Це може бути пов'язано з тим, що їм не доводилося удобрювати свої посіви людськими калами.

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