В Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття (фото)

75-річний британець Алан Рамсбі, пенсіонер та за фахом тесля, останнє десятиліття досліджує місцеві поля за допомогою металошукача. І ось нещодавно йому пощастило знайти справжній скарб – золоту каблучку 17 століття.

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Раніше, попри неодноразові пошуки на тих самих ділянках, Рамсбі нічого цінного не виявляв. Проте минулого жовтня, повернувшись туди, він отримав сигнал свого детектора XP Deus – і знайшов коштовну прикрасу під 23-сантиметровим шаром ґрунту. Про це пише Daily Mail.

За припущеннями вчених, каблучка належала Дороті Ешфілд, яка народилася у 1594 році. Експерти наголошують, що знайти золоту каблучку тієї епохи з печатко – величезна удача.

Спочатку Британський музей виявляв зацікавленість у придбанні прикраси, але згодом відмовився. Тому Рамсбі тепер може виставити каблучку на аукціоні коштовностей у Лондоні. Експерти оцінюють її в $17,5-20 тисяч.

Сам чоловік планує розділити виручені кошти з власником тієї землі, де було знайдено каблучку. Решту грошей він витратить на святкування з дружиною.

За словами експерта Найджела Міллса, ця знахідка має історичне значення, адже жіночі персні тієї епохи з печаткою зустрічаються вкрай рідко. Про це свідчить ромбоподібний герб на оправі.

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Герб ділиться на 4 частини – спадкоємців власниці: Ешфілдів, Доглядів, Ботельє та Маперсоллів. У центрі – п’ятикутна зірка, що символізує третього сина. Саме тому вчені припускають, що каблучка належала Дороті Ешфілд – старшій доньці третього сина Томаса Ешфілда та його дружини Еллен.

Це припущення підтверджує і місце знахідки – неподалік від маєтку Джона Тендрінга, герб родини якого зображено на другому квадранті персня.

Нагадаємо, у Німеччині виявили дерев‘яні оборонні рови епохи древнього Риму.

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