У Німеччині виявили дерев‘яні оборонні рови епохи древнього Риму

Під час розкопок римського форту в німецькому місті Бад-Емс у 2023 році команда археологів з Франкфуртського університету імені Гете знайшла у ровах навколо форту дерев'яні захисні шипи у формі літери V. Вони мали слугувати бар’єром проти ворогів. Що цікаво, шипи чудово збереглися у вологому ґрунті пагорба Блескопф завдяки його бідності на кисень, повідомляє видання HeritageDaily.

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Хоча подібних знахідок досі ніде більше не було, про них згадується у працях Стародавнього Риму. Зокрема, Юлій Цезар у "Галльській війні" описує оборонні споруди з величезними кілками, схожими на оленячі роги. Вони були встановлені так, щоб вороги не змогли залізти на стіни.

Відкриття зробили у меншому з двох римських таборів, розкопаних тут у 2016 році. Шипи, ймовірно, тягнулися вздовж усього рову. У більшому таборі, відомому як "Auf dem Ehrlich" і датованому часами ранньої Римської імперії, слідів таких шипів під час розкопок не знайшли.

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Археологи вважають, що форти збудували для захисту видобутку срібла у цій місцевості. Це підтверджують історичні джерела, зокрема "Аннали" Тацита, де детально описано, як імператор Клавдій доручив претору Курцію Руфусу наглядати за видобутком срібла.

Після тривалої консервації шипи, яку провели фахівці Франкфуртського університету, були вперше представлені в Центрі археології Лейбніца в Майнці.

Експерт з консервації вологої деревини Маркус Вітткеппер пояснює чудову збереженість багаторічним покриттям щільними шарами осадових порід, які не пропускали кисень. За свої 35 років досвіду він ще не бачив такої досконалої консервації археологічних знахідок.

Нагадаємо, в Італії знайшли гробницю етруської цариці 5 століття до нашої ери.

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