В Італії знайшли гробницю етруської цариці 5 століття до нашої ери

Після багаторічних розкопок археологи знайшли вражаючу етруську гробницю, частково приховану під землею у висіченому у скелі некрополі Сан-Джуліано на північ від Риму. Датована VII століттям до н.е., ця пам'ятка гордо височіє на схилах туфової скелі, де колись існувало досить могутнє поселення бронзової доби.

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Важливою особливістю знахідки є "Гробниця цариці" - грандіозне трикамерне поховання розміром 14 метрів в ширину та 10 метрів заввишки, висічене у скелі та датоване V століттям до н.е. Її назва влучно відображає велич її масштабів.

Ця гробниця, як і подібні до неї вздовж скелястої стіни, що виходить на плато Сан-Джуліано, проливає світло на динаміку розвитку етруського суспільства. Про це пише Arkeonews.

Досліджуючи та очищаючи ці висічені у скелі похоронні камери VII-III століть до н.е., археологи відкрили не лише архітектурні шедеври, але й проблиски тогочасних суспільних зрушень.

Під час останнього етапу розкопок та реставрації їх увагу привернула дивовижна знахідка. Працюючи над укріпленням "Гробниці цариці", археологи натрапили на те, що здавалося ще однією монументальною гробницею, частково похованою під землею. Після ретельного очищення від густої рослинності постала в усій красі трикамерна гробниця з трьома напівкруглими дверима.

Вважається, що її збудували у V-IV столітті до н.е. незабаром після "Гробниці цариці".

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Вона ще раз підкреслює майстерність етруської культури у створенні монументальних скельних поховань. Складні деталі та збереженість цих гробниць відкривають унікальне вікно в давню майстерність та поховальні практики етрусків.

У міру продовження робіт з консервації та реставрації цих нововідкритих гробниць, ми очікуємо ще глибшого розуміння етруського способу життя. Археологічна цінність некрополю Сан-Джуліано виходить далеко за межі його захопливих споруд, пропонуючи коштовний погляд на суспільні зміни, які вирізняли цю стародавню цивілізацію.

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