Чим підживити яблуню, щоб був хороший врожай наступного року

Осіння пора – це не лише час збирання врожаю, а й підготовки саду до зими. Правильне підживлення яблунь восени є одним з найважливіших етапів догляду за садом. Адже саме восени дерева активно готуються до періоду спокою, запасаючись поживними речовинами. Про це пише Уніан.

Чому осіннє підживлення таке важливе?

Зміцнення кореневої системи: Фосфор і калій, які вносяться восени, допомагають корінням яблунь стати міцнішими і краще перезимувати.

Фосфор і калій, які вносяться восени, допомагають корінням яблунь стати міцнішими і краще перезимувати. Підвищення морозостійкості: Правильно підживлені дерева краще переносять низькі температури.

Правильно підживлені дерева краще переносять низькі температури. Забезпечення рясного врожаю: Поживні речовини, накопичені восени, забезпечать дерева енергією для активного росту і плодоношення наступного року.

Які добрива використовувати?

Осіннє підживлення яблунь передбачає використання добрив, що містять фосфор і калій. Ці елементи сприяють дозріванню деревини, зміцненню кореневої системи та підвищенню зимостійкості.

Суперфосфат: Це одне з найпопулярніших фосфорних добрив. Розчин суперфосфату (150 г на 20 літрів води) використовується для обприскування крони яблунь.

Це одне з найпопулярніших фосфорних добрив. Розчин суперфосфату (150 г на 20 літрів води) використовується для обприскування крони яблунь. Сірчанокислий калій: Це джерело калію, необхідного для нормального розвитку рослин. 30 грамів сірчанокислого калію розчиняють у 10 літрах води і вносять у пристовбурні кола.

Це джерело калію, необхідного для нормального розвитку рослин. 30 грамів сірчанокислого калію розчиняють у 10 літрах води і вносять у пристовбурні кола. Монофосфат калію: Це комплексний добриво, яке містить як фосфор, так і калій. 15 грамів монофосфату калію розводять у 10 літрах води і витрачають на 1 квадратний метр пристовбурного кола.

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Чому важливо уникати азотних добрив восени? Азот стимулює ріст зеленої маси. Якщо внести азотні добрива восени, пагони не встигнуть одревесніти до настання холодів і можуть вимерзнути.

Коли проводити підживлення? Оптимальним періодом для осіннього підживлення яблунь вважається початок жовтня. До цього часу дерева повинні скинути листя.

Важливі нюанси:

Норми внесення добрив: Дотримуйтесь рекомендованих норм внесення добрив, зазначених на упаковці. Передозування може призвести до опіків коренів.

Дотримуйтесь рекомендованих норм внесення добрив, зазначених на упаковці. Передозування може призвести до опіків коренів. Стан дерева: Враховуйте вік дерева, стан ґрунту і кліматичні умови регіону при виборі добрив і дозуванні.

Враховуйте вік дерева, стан ґрунту і кліматичні умови регіону при виборі добрив і дозуванні. Мульчування: Після внесення добрив пристовбурні кола бажано замульчувати органічними матеріалами (торфом, перегноєм), щоб зберегти вологу в грунті і захистити коріння від промерзання.

Правильне осіннє підживлення яблунь – це запорука їх здоров'я і високої врожайності в наступному році. Дотримуючись простих правил і рекомендацій, ви зможете забезпечити своїм деревам оптимальні умови для зимівлі і отримати багатий урожай смачних яблук.

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