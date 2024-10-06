Як відновити родючість ґрунту та збільшити врожай: 5 перевірених методів

Якщо на вашому городі зменшується врожайність і рослини часто хворіють або виглядають кволими, це може свідчити про проблеми з ґрунтом. Ймовірно, він втратив свою родючість.

Які кроки необхідно зробити, щоб усунути цю проблему та відновити якість ґрунту? Про це розповідає команда UAportal спільно з ТСН.

Способи відновлення родючості ґрунту

Органічні добрива сприяють покращенню структури ґрунту, підвищенню вмісту органічних речовин і здатності утримувати вологу. Курячий послід насичує ґрунт азотом, калієм та фосфором, гній і перегній забезпечують довготривале живлення, а сидерати допомагають покращити структуру ґрунту.

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Сівозміна сприятиме запобіганню виснаженню ґрунту. Особливо ефективно буде час від часу висаджувати на виснажених ділянках бобові культури, оскільки вони збагачують землю азотом за рахунок фіксування цього мінералу.

сприятиме запобіганню виснаженню ґрунту. Особливо ефективно буде час від часу висаджувати на виснажених ділянках бобові культури, оскільки вони збагачують землю азотом за рахунок фіксування цього мінералу. Обробка ґрунту вапном. Досвідчені садівники радять додавати вапно один раз на 3-5 років. Це сприяє зниженню кислотності ґрунту і значно підвищує його родючість.

Стимулятори росту. Фахівці з агрономії рекомендують використовувати засоби, що містять гумінові кислоти та мікроелементи, які активізують діяльність корисних мікроорганізмів у ґрунті. Застосування таких препаратів сприятиме кращому засвоєнню поживних речовин овочевими культурами.

Фахівці з агрономії рекомендують використовувати засоби, що містять гумінові кислоти та мікроелементи, які активізують діяльність корисних мікроорганізмів у ґрунті. Застосування таких препаратів сприятиме кращому засвоєнню поживних речовин овочевими культурами. Весняне або осіннє глибоке орання. Для того, щоб "оновити" ґрунт, його необхідно орати або навесні, або під зиму. Це дозволить наситити землю киснем і підняти на поверхню корисні речовини, які за сезон накопичилися в глибинних шарах ґрунту.

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