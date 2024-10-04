Не буде врожаю на наступний сезон: які дерева категорично не можна обрізати восени

Восени садівники зазвичай обрізають дерева у своєму саду. Проте є рослини, які не варто обрізати саме в цей період. Вони можуть не пережити зиму й просто загинути. Навіть якщо їм вдасться вижити, то в наступному сезоні не варто очікувати хорошого врожаю, оскільки дерева будуть ослаблені хворобами.

Команда UAportal спільно з "Добрі новини" розповідає, які дерева та кущі краще не обрізати восени, щоб вони успішно пережили зиму і потішили рясним урожаєм у наступному сезоні.

Абрикоси, сливи, вишні та черешні не слід піддавати обрізанню восени, адже для цих дерев оптимальним є весняний період. Після обрізання на гілках залишаються відкриті "рани", які стають воротами для грибкових інфекцій та інших хвороботворних організмів. Вони можуть нашкодити рослині, оскільки восени її захисні сили знижуються через підготовку до зимового відпочинку. В результаті, замість весняного цвітіння і плодоношення, можна отримати лише пошкоджені пагони й відсутність врожаю.

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Магнолію не рекомендується обрізати восени, оскільки це стимулює ріст нових листків, що негативно вплине на її стан. Через це рослина може захворіти або навіть загинути з настанням морозів.

не рекомендується обрізати восени, оскільки це стимулює ріст нових листків, що негативно вплине на її стан. Через це рослина може захворіти або навіть загинути з настанням морозів. Деревоподібна півонія формує квіткові бруньки влітку для наступного цвітіння. Обрізка восени може пошкодити рослину, викликавши сильний стрес, через що вона не буде цвісти в наступному році. У разі потреби можна провести санітарне обрізання, видаляючи лише засохлі або хворі гілки.

формує квіткові бруньки влітку для наступного цвітіння. Обрізка восени може пошкодити рослину, викликавши сильний стрес, через що вона не буде цвісти в наступному році. У разі потреби можна провести санітарне обрізання, видаляючи лише засохлі або хворі гілки. Бузок також формує бруньки на верхівках пагонів для наступного сезону. Обрізання восени може більше зашкодити рослині, ніж допомогти. Рекомендується видалити лише хворі, пошкоджені або засохлі гілки, а основне прорідження кущів краще провести навесні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 основних помилок при обрізанні винограду восени.

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