Людство упродовж 300 років неправильно тлумачило головний закон фізики

Головний закон фізики, який ми знаємо як закон інерції, може бути не таким, яким ми його вважаємо. Новий переклад із латини "Принципів" Ньютона, написаних у 1687 році, показує, що Ньютон мав на увазі, що будь-яка зміна імпульсу тіла відбувається внаслідок зовнішніх сил.

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Раніше вважалося, що закон інерції означає, що об'єкт продовжуватиме рухатися по прямій лінії або залишатися в спокої, якщо не впливає зовнішня сила. Однак, згідно з новим перекладом, Ньютон мав на увазі, що кожний рух, падіння, поворот або прискорення відбувається завдяки впливу зовнішніх сил, пише ScienceAlert.

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Ця нова інтерпретація не змінює основ фізики, але вона має важливі наслідки. Наприклад, вона означає, що планети, зірки та інші небесні тіла не рухаються по прямих лініях, як вважалося раніше. Насправді вони постійно прискорюються або сповільнюються під дією гравітації та інших сил.

Це відкриття також має значення для нашого розуміння того, як працює наш власний Всесвіт. Воно показує, що всі об'єкти, від атомів до галактик, підкоряються тим самим фізичним законам.

Нова інтерпретація закону інерції була зроблена філософом мови й математики Даніелем Хуком з університету Вірджинія Тех. Він виявив, що поширений переклад латинського слова "quatenus" у законі інерції був неправильним. Це слово означає "у тому випадку, якщо", а не "поки що".

Хук вважає, що Ньютон, напевно, врахував би дію зовнішніх сил у своєму законі. Він також стверджує, що ця нова інтерпретація відповідає прикладам, які Ньютон наводить у "Принципах". Наприклад, Ньютон каже, що дзига сповільнюється в міру стиснення спіралі через тертя повітря. Це явище можна пояснити лише тим, що дзига піддається зовнішній силі.

Раніше науковці спростували, що відома усім теорема належала перу Піфагора.

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