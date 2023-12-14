Астероїди ні до чого: з'явилася нова теорія виникнення життя на Землі

Науковці припускають, що життєво важливі елементи, необхідні для виникнення життя, вже були присутні на Землі з моменту її формування.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, пропонує нову перспективу походження життя на Землі. Згідно з усталеними теоріями, елементи, необхідні для становлення життя, вперше з'явилися на нашій планеті внаслідок зіткнень із космічним камінням, такими як астероїди.

Однак нові дослідження припускають, що багато цих життєво важливих елементів, таких як сірка й азот, вже були присутні на Землі з моменту її формування.

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У центрі уваги дослідження опинилися леткі речовини, такі як вуглець, водень та азот, а також халькогени, що включають кисень та сірку. Ці речовини, випаровуючись легше за інші елементи, вважаються ключовими будівельними блоками для виникнення життя. Вчені, використовуючи метод аналізу поведінки ізотопів на різних етапах формування Землі, дійшли висновку, що багато цих летких речовин вже були присутні на планеті з моменту її самого початку.

Такий висновок відкриває нові горизонти у розумінні геологічної історії Землі та процесів, які сприяли виникненню життя. Згідно з поширеною теорією, леткі речовини прийшли на Землю разом з астероїдами після формування її ядра. Проте нове дослідження пропонує, більшість цих важливих елементів були доступні вже на ранніх стадіях освіти планети.

Для підтвердження своєї теорії вчені планують провести аналіз інших летких речовин, як-от азот, що, на їхню думку, допоможе визначити придатність кам'янистих планет за межами Сонячної системи для життя. Це дослідження може змінити наше уявлення про походження життя і про те, які умови необхідні для її появи.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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