Збиратимете врожай відрами: садівники розкрили секрет підживлення сливи

Завдяки правильному догляду та удобренню можна забезпечити сливовому дереву оптимальні умови для здорового росту та щедрого врожаю. За даними досвідчених городників, важливо дотримуватися певних правил обробки та удобрення слив, щоб досягти найкращих результатів.

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Перш за все, молодим сливам не потрібно особливого добрива. Вони потребують рясного поливу та підрізання гілок для стимулювання зростання, пише Телеграм-канал "Дача. Сад та город".

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Ранньою весною рекомендується вносити сечовину. Це добриво можна розкидати по колу під деревом на радіусі метра. Після дощу сечовина вбереться в ґрунт, забезпечуючи дерево поживними речовинами. Перед застосуванням удобрення важливо очистити землю від опалого листя та соломи, що залишилися восени, для запобігання зараження шкідливими мікроорганізмами.

Під час цвітіння слив рекомендується підживлювати настоєм на кінському гної або курячим послідом. Розчин у пропорції літр гною або посліду на 10 літрів води допоможе забезпечити рослину корисними речовинами.

Для слив корисними є також азотні добрива. Готуючи компост, можна додати до нього гній або кавову гущу, що забезпечить дерево поживними речовинами.

Восени рекомендується додавати калійні добрива, щоб підготувати сливи до зими та зміцнити їх кореневу систему.

Дотримуючись цих порад щодо обробки та удобрення слив, садівник зможе насолоджуватися здоровими рослинами та вишуканим врожаєм кожного сезону.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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