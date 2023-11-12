7 кімнатних рослин, яким не потрібне сонячне світло

Деякі кімнатні рослини не потребують багато сонячного світла, бо води родом з регіонів, де у дикій природі ростуть в тінистих місцях під густим пологом дерев. У таких умовах вони отримують лише невелику кількість розсіяного світла.

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Тому такі рослини можна вирощувати в затемнених приміщеннях, наприклад, в офісах, коридорах або спальнях. Вони не вимагають частого поливу і догляду, пише Best Life.

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1. Зміїна рослина (Сансевієрія)

Зміїна рослина може переносити майже будь-які кімнатні умови. У неї товсте, соковите листя та коріння, що дозволяє накопичувати надлишкові поживні речовини та виживати тривалий час, залишаючись ситими та зеленими. Поливати їх слід тільки після повного висихання грунту. Зміїні рослини насправді потребують слабкого освітлення.

2. Традесканція зебрина

Якщо ви шукаєте виноградну рослину, яка ростиме каскадом у міру зростання, розгляньте Tradescantia Zebrina.

Експерти стверджують, що цій легкій рослині не потрібно багато сонячного світла, але якщо вона не отримує світла, яскраві смуги на його листі можуть зів’янути.

Крім фіолетового відтінку, ще одна річ, яка робить цю рослину унікальною, полягає в тому, що вона добре росте в контейнерах з іншими рослинами. Важливо підтримувати верхній дюйм ґрунту вологим, що можна визначити, засунувши палець у ґрунт або використовуючи вологомір.

3. Рослина-павук (хлорофітум чубатий)

Це ще одна красива кімнатна рослина, яка не потребує доступу до прямого сонячного світла, та підійде для початківців. Рослини-павуки можуть процвітати в умовах слабкого освітлення, і їх потрібно поливати лише раз на тиждень.

Найгірше, що ви можете зробити зі своєю рослиною-павуком, — це поставити її під гаряче пряме сонячне світло, оскільки це може обпалити її листя. Але ця рослина може бути помірно галюциногенними для кішок.

4. Філодендрон

Найкраще тримати цю рослину якомога далі від прямого сонячного світла, оскільки різкі промені можуть обпалити її листя.

Ця романтична на вигляд кімнатна рослина добре буде стояти на полиці або в підвісному кошику, тому її стебла з виноградною лозою та листя у формі серця будуть витончено рости вниз. Залежно від місця розташування цю рослину слід поливати лише раз на 1-2 тижні.

5. Плющ англійський

Більшість асоціює цю рослину з фасадами будівель, але якщо вирощувати її в приміщенні в умовах слабкого або помірного освітлення, вона справді залишатиметься більш контрольованою. Найкраще їй буде, коли ростиме у підвісному кошику або на решітці.

Експерти радять дати ґрунту висохнути перед тим, як повторно зволожувати його; надлишок вологи зупинить ріст плюща.

Зверніть увагу, що ця рослина отруйна для людини і багатьох тварин; тримайте його листя подалі від маленьких дітей, котів та собак.

6. Мирна лілія

Мирна лілія – ідеальна рослина для перебування у темному куточку, оскільки вона буде процвітати при слабкому непрямому сонячному світлі. Експерти рекомендують поставити цю рослину у ванну кімнату, оскільки вона звикла до вологого середовища та процвітають від пару з душу.

Їх потрібно поливати лише раз на 7-10 днів (можливо, частіше, якщо ви живете в більш сухому кліматі), і якщо ви помітите, що листя жовтіє, це може означати, що на нього надто багато сонячного світла.

7. Штучні рослини

Насправді немає жодної рослини, якій не потрібне сонячне світло, оскільки саме його вони використовують для створення їжі для себе за допомогою фотосинтезу. Однак, коли рослина адаптується до слабкого освітлення, вона відчуває зниження здатності до фотосинтезу. Природною реакцією рослини є уповільнення його росту та збереження ресурсів.

З цієї причини експерт із рослин Періс Лаліката рекомендує штучні рослини тим, у кого справді немає світла або хто просто не має часу доглядати за справжніми кімнатними рослинами. Штучні рослини потребують лише періодичного притирання пилу, щоб вони виглядали чистими.

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