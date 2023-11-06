Знавці пояснили, як підвищити вологість орхідеї без ризику кореневої гнилі

Орхідеї – популярні кімнатні рослини, але вони мають репутацію складних у догляді. Причина того, що за орхідеями так важко доглядати, полягає в тому, що власники кімнатних рослин зазвичай їх надмірно поливають.

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Перезволоження орхідей може призвести до загнивання коренів, що згодом може вбити рослину. Про це повідомляє Express.co.uk.

Якщо за ними правильно доглядати, орхідеї можуть жити від 15 до 20 років, а деякі види можуть цвісти від двох до трьох місяців. Ще одним важливим аспектом догляду за орхідеєю є вологість і температура.

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Орхідеї люблять температуру від 10C до 27C. Остерігайтеся сухого тепла від центрального опалення, а також пам’ятайте про те, що не варто розміщувати рослини прямо на лінії прохолодних протягів.

Щоб підвищити вологість, швидко збризніть рослину водою, або ви можете створити піддон для вологості. Для цього візьміть неглибоке блюдо і додайте в нього кілька камінців, потім додайте води і покладіть свою орхідею на камінці.

Просто переконайтеся, що рослина не стоїть прямо у воді, оскільки це може спричинити загнивання коренів. Орхідеї люблять вологість і віддають перевагу денній вологості від 50 до 70 відсотків.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити під час вирощування орхідей.

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