Як збільшити врожай картоплі: кроки, які варто зробити перед посадкою

Картопля, як і всі рослини, потребує належного підживлення, щоб процвітати і давати гарні плоди. UAportal підготував інформацію про те, як правильно удобрювати її, щоб забезпечити швидкий і ефективний ріст.

Підготовка ділянки

Досвідчені садівники розуміють важливість вибору відповідної ділянки землі для оптимального розвитку рослин. Важливо, аби ґрунт був багатий на поживні речовини, тоді картопля буде добре рости.

Утримайтеся від висаджування картоплі на ділянках, на яких раніше росли перці, помідори або баклажани. Замість цього рекомендується вибирати місця, які раніше були зайняті капустою, морквою, буряком і огірками.

Щоб розпочати підготовку городу до вирощування коренеплодів, потрібно здійснити необхідні кроки протягом весняного сезону. Процес передбачає глибоке перекопування городу за 2 тижні до висадки картоплі, приблизно на глибину лопати, з метою знищення бур'янів.

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Добрива для картоплі

Для росту картоплі дуже корисно розкидати по ґрунту компост з подальшим легким присипанням піском. Важливо також зробити розпушування ґрунту, щоб створити сприятливі умови для росту рослин.

Серед найефективніших добрив, є використання кролячого або кінського гною в поєднанні з пташиним послідом. Ця потужна органічна суміш приносить значну користь як ґрунту, так і рослинам, підвищуючи загальну родючість.

Щоб приготувати це ефективне добриво, дотримуйтесь таких кроків. Візьміть 100 чи 200-літрову бочку. Наповніть місткість гноєм приблизно на дві третини. Додайте води, щоб зволожити його, а потім накрийте бочку кришкою або поліетиленовою плівкою.

Дайте суміші "перебродити" протягом двох тижнів, перемішуючи двічі на день. Після достатнього бродіння додайте 1–2 кілограми деревної золи. Використовуйте цю потужну поживну суміш, розносячи по 1 літру складу в кожну лунку поруч із коренеплодом під час посадки картоплі.

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