В Японіїї приймають кавові ванни: 5 маловідомих фактів про цей напій

Багато людей починають свій ранок з чашки міцної кави. Однак, наскільки добре кавомани обізнані, коли справа доходить до фактів про улюблений напій? UAportal розповідає п'ять маловідомих фактів про каву, які викличуть у вас неабиякий інтерес.

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1. Відомий французький письменник Оноре де Бальзак обожнював каву настільки, що споживав понад 20 чашок щодня. Бальзак твердо вірив, що цей ароматний напій підживлює його натхнення і підтримує творчу енергію. Також Людвіг Ван Бетховен, видатний композитор, ретельно варив каву, використовуючи рівно 64 зерна.

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2. Досягнення ідеальної температури під час процесу заварювання має ключове значення для отримання багатого смаку кави. Оптимальним діапазоном для заварювання є 95-98 градусів за Цельсієм. Заварювання при нижчих температурах перешкоджає вилученню основних сполук, таких як кофеїн і насичені жирні кислоти, в той час як більш високі температури значно підвищують кислотність кави.

3. В Японії деякі заможні люди вдаються до нетрадиційного засобу від втоми: кавових ванн. Вони складаються з нагрітих кавових зерен до температури близько 60 градусів за Цельсієм. Занурення в теплу кавову заварку приблизно на 20 хвилин допомагає зняти втому, забезпечуючи відчуття омолодження. У Токіо навіть є заклад під назвою "Кавова сауна", де відвідувачі можуть відчути підбадьорливий ефект від купання в басейні, наповненому кавою.

4. Кава, відома своїми енергетичними властивостями, здавна використовується бігунами на довгі дистанції як засіб, що прискорює метаболізм і сприяє спалюванню жиру. Органічні кислоти, присутні в каві, стимулюють шлункову секрецію, сприяючи ефективному травленню та прискоренню метаболізму.

5. Кава родом з Каффи, Ефіопія, має цікаву передісторію. Її винайшли допитливі пастухи, які спостерігали за грайливою та жвавою поведінкою своїх кіз після вживання кавових ягід. Це кумедне спостереження розпалило їхню цікавість, що призвело до появи кави як напою.

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