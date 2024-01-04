Топ-5 фактів про Василя Стуса: Чому його вірші досі актуальні

Василь Стус, видатний український поет і громадський діяч, залишив свій незабутній слід в історії України та світовій літературі. Його життєвий шлях, боротьба за ідеали та цінності стали символом нестримної віри у свободу та гідність. UAportal підготував топ-5 фактів, які підкреслюють важливість й актуальність його спадщини сьогодні.

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Ярий захисник української мови

У той час, коли українська мова намагалася знайти визнання в суспільстві, Василь Стус сміливо відстоював її. Як учитель, він зацікавлював своїх учнів захопливими розповідями, заглибленням в українську історію та читанням власної поезії. Незважаючи на зусилля радянського режиму, спрямовані на зменшення ролі мови, відданість Стуса гарантувала, що його учні постійно чули і цінували українську мову.

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Захист політичних в'язнів

Стус безстрашно виступав на захист політичних в'язнів та їхньої долі. Під час прем'єри параджановських "Тіней забутих предків" він рішуче проголосив: "Хто проти тиранії – встаньте". Заарештований і виключений з аспірантури, Стус відмовився мовчати про масові ув'язнення української інтелігенції, залишаючись вірним своїм принципам.

Протистояння придушенню української культури

На знак протесту проти заборони українських традицій Стус та його колеги-письменники відвідали різдвяний вертеп у Львові. Плануючи таємно пожертвувати зібрані кошти на допомогу політичним в'язням, Стус і ще 18 осіб були швидко заарештовані після повернення до Києва. Під час подальшого обшуку влада вилучила понад 500 оригінальних віршів Стуса, численні статті та переклади.

Табірні "блоги" як свідчення сили духу

Останні тексти Стуса в ув'язненні, відомі як табірні "блоги", дають змогу зазирнути в його роздуми про життя та розповіді інших ув'язнених. Дрібним почерком на тонких смужках технічного паперу, щоб уникнути виявлення охоронцями, він записував досвід тих, хто розділив з ним табірне ув'язнення. Завдяки зусиллям Ірени, дружини Баліса Ґаяускаса, ці 16 нотаток були збережені і зрештою опубліковані під назвою "З табірного зошита".

Загадкова смерть і його довговічна спадщина

Через двадцять років після свого палкого виступу на захист політичних в'язнів під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" Василь Стус трагічно і загадково помер у в'язниці 4 вересня 1985 року. Проте незламний дух і тривалий вплив його творчості продовжують надихати і викликати резонанс, роблячи його історію неймовірно актуальною навіть у наш час.

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