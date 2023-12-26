П'ять фактів про зебру: Навіщо їм смужки

Зебри – це одні з найвпізнаваніших та найзагадковіших тварин на нашій планеті. Їх смугастий малюнок та норовлива вдача здавна викликає захоплення та цікавість у вчених та природолюбів. UAportal підготував чотири цікавих факти про зебр.

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Смугасті візерунки

Унікальні смугасті візерунки зебр роблять кожну особину індивідуальною, подібно до того, як унікальними є відбитки людських пальців. Хоча здалеку вони можуть здаватися схожими, придивившись ближче, можна виявити відмінності в їхньому малюнку. Вчені досі не знають точного призначення цих смуг, але панівна теорія припускає, що вони допомагають зебрам розпізнавати одна одну.

Як зебри сплять

Однією з дивовижних рис зебр є їхня здатність спати стоячи. Блокуючи колінні суглоби, зебри можуть відпочивати, залишаючись у вертикальному положенні, що дозволяє їм швидко прокидатися і тікати від потенційних хижаків. Однак, коли їм потрібно глибоко заснути, зебри часто лягають на бік.

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Різновиди зебр

Існує три види зебр: рівнинна зебра, гірська зебра і зебра Греві. Остання є найбільшою серед них, вона важить до 450 кілограми, тоді як рівнинні зебри можуть досягати ваги до 385 кілограмів. Ареал їхнього проживання простягається через різні регіони, від півдня Ефіопії та Південного Судану до півночі Південної Африки. Гірська зебра – найменший вид, що важить близько 360 кілограмів, і зустрічається виключно в Південній Африці, Намібії та Анголі.

Навички комунікації

На додаток до фізичної адаптації, зебри демонструють витончені комунікативні навички. Наприклад, рівнинні зебри використовують щонайменше шість різних вокалізацій як засоби спілкування. Пирхання вказує на задоволення, а двоскладовий крик попереджає стадо про наближення хижаків. Вони також спілкуються за допомогою міміки, витягуючи морди вперед і нахиляючи вуха під час дружньої взаємодії. І навпаки, коли відчувають загрозу, вони притискають вуха до черепа.

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