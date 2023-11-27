Не уміють розмовяти: п'ять цікавих фактів про папуг, які ви могли не знати

Папуги мають безліч чарівних рис, які виходять за межі їхнього відомого таланту до імітації голосу, завдяки чому їх високо цінують як улюблених компаньйонів у багатьох регіонах. UAportal підготував захоплюючі факти про цих прекрасних птахів.

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Папуги не розмовляють у звичайному розумінні цього слова

Цікаво, що папуги насправді не розмовляють у звичному сенсі цього слова, а мають виняткову здатність запам'ятовувати і відтворювати різні звуки, в тому числі й слова.

Найменший вид папуг

Найменші папуги у світі, що мешкають у Папуа-Новій Гвінеї, мають довжину тіла дорослої особини лише 8-9 сантиметрів, що свідчить про їхню неймовірно крихітну статуру.

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Найбільший вид папуг

І навпаки, амазонські папуги претендують на звання найбільшого виду папуг, оскільки за розмірами їх можна порівняти з трирічною дитиною, а довжина тіла може перевершувати один метр.

Хижі папуги

У той час як більшість папуг харчуються переважно рослинною їжею з періодичним споживанням комах, папуги кеа ламають стереотипи, демонструючи хижацьку поведінку, сміливо націлюючись на таких тварин, як вівці.

Інтелект папуг

Про неабиякий інтелект папуг свідчить відомий анекдот, що стався в США, коли домашній папуга допоміг розкрити справу про крадіжку зі зломом. Уважно підслуховуючи розмови злочинців, проникливий папуга запам'ятав їхні імена і в присутності поліції неодноразово озвучував їх, тим самим допомагаючи правоохоронцям розшукати зловмисників.

Нагадаємо, ми вже писали, які імена для папуги краще обрати

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