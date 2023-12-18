П'ять фактів про коней: Як вони дихають і бачать

Протягом століть коні були вірними супутниками людей, робочими тваринами та грізними спортсменами у світі кінного спорту. UAportal підготував топ-5 фактів про цих дивовижних створінь.

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Обов'язкове носове дихання

Коні мають унікальну дихальну систему, що має одну вагому відмінність від інших тварин. Вони не можуть дихати через рот. Коні можуть дихати лише через ніс, що робить їх дихальну систему особливою.

Сон стоячи

Оснащені унікальним "апаратом стояння", коні можуть спати стоячи. Цей механізм, що включає сухожилля і зв'язки, дозволяє їм фіксувати ноги в певному положенні, що дозволяє розслабитися без ризику перекинутися. Однак коні лягають на короткі періоди глибокого сну щодня. В середньому вони дрімають приблизно дві з половиною години.

Неймовірний слух

Оскільки коні не є хижими тваринами, вони володіють винятковими слуховими здібностями, що допомагають їм виживати. На відміну від людей, які мають три м'язи, що контролюють слух, у коней їх десять.

Ця надзвичайна адаптація дозволяє їм повертати вуха майже на 180 градусів, незалежно рухаючи кожним вухом. Таким чином, коні можуть чути звуки з усіх боків, не повертаючи голови.

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Широке поле зору

Завдяки очам, розташованим по боках голови, коні мають майже 360-градусний панорамний зір. Тим не менш, у них є дві сліпі зони – одна безпосередньо за спиною, а інша прямо перед обличчям.

Отже, вони не можуть бачити траву, на якій пасуться, або навіть спокусливу морквину, яку ви можете їм запропонувати. Щоб орієнтуватися в навколишньому середовищі, коні використовують рухи голови, рухливі губи, чутливі вуса та гострий нюх.

Блискавичні рефлекси

Завдяки своєму статусу травоїдних, коні володіють чудовими рефлексами, що дозволяють їм швидко реагувати в небезпечних ситуаціях. Усього за 0,3 секунди кінь може перейти від стану спокою до потужного удару ногою, коли йому загрожує небезпека. Для порівняння, час реакції людини становить приблизно 1,6 секунди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як домашні улюбленці впливають на сон людини.

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