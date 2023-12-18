Писав у зворотному порядку: П'ять фактів про Леонардо да Вінчі

Леонардо да Вінчі – неперевершений геній епохи Відродження, який зачаровує світ своїм талантом та багатогранністю. Від мистецтва до науки, він залишив незгасне враження в історії людства, але за його загадковою постаттю ховається багато цікавих та незвичайних фактів. UAportal розповідає про деякі з них.

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Відсутність формальної освіти

Леонардо да Вінчі ніколи не відвідував школу. Хоча він отримав початкову освіту з читання, письма та основ математики, його справжня освіта відбулася під час мандрівок мальовничою тосканською сільською місцевістю.

Ці дослідницькі мандрівки відкривали йому чудеса світу природи, розпалюючи його допитливість. Леонардо спостерігав за властивостями води і старанно вивчав маневри хижих птахів, які вправно полювали на здобич.

Пристрасть Леонардо до анатомії

Леонардо заглибився в розуміння людського тіла, як ніхто інший. Його розтин померлих – як тварин, так і людей – зробив значний внесок в анатомію.

Його ретельні анатомічні малюнки 1480-х років, що зображують тонкощі сухожиль, м'язів і судинної системи, зробили революцію в цій галузі. Ці новаторські ілюстрації, детальні та точні, стали стандартом для анатомічних досліджень.

Втрачений шедевр

У той час як світ вшановує Леонардо за його шедевр "Мона Ліза", ще одне вражаюче творіння було знищено за трагічних обставин. Отримавши замовлення на створення колосальної 20-футової скульптури батька герцога Міланського верхи на коні, Леонардо витратив 17 років на роботу над ескізами та моделлю. На жаль, у 1499 році Мілан впав перед французькою армією, і скульптура була трагічно зруйнована, назавжди викресливши потенційний шедевр з історичного гобелена.

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Дзеркальне письмо

Серед скарбів, які залишив після себе Леонардо, було близько 6 000 сторінок щоденників, наповнених його ідеями, винаходами і навіть списками покупок. Цікаво, що значна частина цих сторінок була написана у зворотному порядку, що вимагало використання дзеркала для розбірливості.

Мотивацією цієї особливої практики було не таємниче кодування, а практичне вирішення проблеми ліворукості. Пишучи навпаки, Леонардо запобігав розмазуванню чорнила, забезпечуючи збереження своїх численних записів у первозданному вигляді.

Блокнот да Вінчі

У 1994 році Білл Гейтс, відомий засновник Microsoft і завзятий колекціонер рідкісних книг, викликав справжній фурор у літературному світі, коли придбав записник Леонардо да Вінчі, відомий як "Лестерський кодекс", за дивовижні 30,8 мільйона доларів. 72 сторінки цього чудового зошита, створеного між 1506 і 1510 роками, розкривають скарбницю ескізів, схем та ідей, що досліджують складний взаємозв'язок між Землею, Місяцем і Сонцем. Ця почесна покупка дозволила нам зазирнути в дивовижі одного з найвидатніших умів історії.

Нагадаємо, серед зірок є й ті, хто може не тільки талановито втілити на екрані будь-який образ, але ще й відмовляються від послуг каскадерів, воліючи все робити самостійно.

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