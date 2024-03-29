Чи можна саджати березу біля дому: народні прикмети та забобони

Серед різноманітних народних прикмет береза є однією з найбільш часто згадуваних рослин. UAportal розповів, що вважалося, що вона виступає захисником під час грози і навіть берегинею домашнього вогнища.

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В давнину люди висаджували берези на своїх ділянках, будучи впевненими, що це відверне удари блискавки. Крім того, щоб захиститися від грози, вони розміщували березові гілки на горищах як додатковий засіб.

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Береза також відігравала певну роль у прогнозуванні погоди. В очікуванні розгортання листя, яке сигналізувало про прихід весни, наші предки вичікували ще шість-сім днів, перш ніж приступати до посівних робіт. Дерево слугувало гарантією того, що холодів не варто очікувати.

Селяни готували березові кілки і розміщували їх на своїх полях. Вважалося, що ця практика, заснована на віруваннях, успадкованих від попередніх поколінь, відлякує шкідників і забезпечує щедрий врожай.

Ще одним цікавим звичаєм був березовий вінок, який акуратно сплітали і прикрашали роги корів. Протягом дня ці тварини з гордістю демонстрували вінок на пасовищі, а до вечора з'їдали його. Предки вірили, що цей ритуал забезпечить достаток молока.

Крім того, вона славилася своєю здатністю відштовхувати негативні сили. Вважалося, що якщо біля будинку росте береза, то це притягує позитив і захищає від злих впливів.

Одна з головних прикмет, яка передається з покоління в покоління, свідчить, що береза, яка росте біля будинку, приносить щастя і удачу.

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