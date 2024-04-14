Міцелярна вода чи гідрофільна олія: яким засобом краще очищувати обличчя

Демакіяж є важливим етапом в процесі очищення обличчя в кінці дня. UAportal розповідає, що краще допоможе зняти макіяж: міцелярна вода чи гідрофільна олія.

Як знімає макіяж

Міцелярній воді часто надають перевагу за її м'які, але ефективні очищувальні властивості завдяки міцелам, крихітним молекулам, які розчиняють бруд і косметику. Гідрофільна олія також ефективно видаляє макіяж, але може відчуватися важчою на шкірі і залишати жирний шар, якщо її належним чином не змити.

Для якого типу шкіри

При виборі засобу дуже важливо враховувати свій тип шкіри. Міцелярна вода, як правило, підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу та схильну до акне. Гідрофільну олію можна використовувати власникам сухого типу, оскільки вона забезпечує додаткове зволоження та живлення, але може бути не найкращим варіантом для людей з жирною або проблемною шкірою через вміст масел у складі.

Спосіб використання

Міцелярну воду необхідно нанести на ватний диск і обережно змивати макіяж змінюючи спонжі до тих пір, доки вони не будуть чисті. Гідрофільною олією необхідно вмиватись у 2 етапи: спершу сухими руками нанести на сухе обличчя, потім емульгувати її протягом 30-40 секунд вологими долонями і обов'язково змити пінкою або гелем.

Читайте також: Як правильно знімати макіяж: одне просте правило

Склад

За складом міцелярна вода має водну основу і зазвичай містить м'які очищувальні речовини, що робить її підходящим варіантом для щоденного використання, не викликаючи подразнення. Гідрофільна олійка має в складі різні масла і не підходить для демакіяжу кожного дня, особливо для жирної та проблемної шкіри, адже може забивати пори.

Вартість

Міцелярна вода часто є доступнішою, і її можна знайти в різних цінових сегментах. Якісні гідрофільні олії, як правило, дорожчі через свої особливі формули та додаткові інгредієнти в складі, що живлять і доглядають за шкірою.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!