Як висипатись за декілька годин: лайфхаки

У сучасному швидкоплинному світі знайти достатньо часу для повноцінного сну стало проблемою. Постійна метушня часто позбавляє якісного сну, через що ми відчуваємо себе виснаженими після пробудження. Проте можна досягти повноцінного нічного сну, навіть приділяючи відпочинку лише 4 години. UAportal підготував декілька лайфхаків, які допоможуть отримати максимальну користь від обмеженого відпочинку.

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Встановіть чіткий час відходу до сну

Намагайтесь лягати спати між 10 та 11 годинами вечора. Якщо ви лягаєте спати після опівночі, вам буде важко прокинутися, і ви почуватиметеся втомленими протягом усього дня. Не менш важливо створити затишне середовище для сну. Якщо у вашому домі холодно, подумайте про використання теплих ковдр або шкарпеток, які допоможуть вашому тілу розслабитися.

Розслабтеся

Розслаблення відіграє важливу роль у полегшенні засинання. Уникайте надмірних емоцій за годину до сну. Збудження від стресу або сміху може перешкоджати повноцінному відпочинку. Ці посилені емоції можуть залишатися навіть після пробудження, що ускладнює початок дня.

Дотримуйтесь графіку сну

Дотримання графіка сну має важливе значення, якщо ви регулярно спите 4-6 годин. Якщо ви лягаєте спати і прокидаєтеся в один і той самий час, це зменшує навантаження на організм. Будь-яке порушення цього режиму може призвести до безсоння. Стрес і брак відпочинку можуть негативно вплинути на ваше самопочуття, що призведе до зниження якості життя.

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Уникайте певних звичок

Утримайтеся від важкої вечері та переїдання перед сном, оскільки це перешкоджає правильному травленню та розподілу енергії. Це може призвести до ранкової втоми, печії і навіть головного болю. Мінімізуйте надмірне використання смартфонів. Щодня проводячи більше години в телефоні, ви можете надмірно стимулювати нервову систему, через що організму буде складніше відпочити в обмежений проміжок часу.

Важливо розуміти, що безперервний сон протягом 4 годин може мати негативні наслідки для вашого організму. Тому виділіть принаймні два дні на тиждень для повноцінного і безперервного нічного сну. Ці відновлювальні сеанси корисні як для мозку, так і для серцево-судинної системи.

Займайтесь спортом

Регулярна фізична активність може покращити якість сну, навіть якщо вона обмежена 4 годинами. Плануйте заняття спортом на першу половину дня, щоб максимізувати позитивний вплив. Перед сном спробуйте читати книги. Це заняття сприяє розслабленню, дозволяючи вашому тілу підготуватися до сну.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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