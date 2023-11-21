Як виростити красиву герань: лайфхаки для господинь

Герань незалежно від того, чи вирощується вона в кімнатних умовах, чи у саду, люблять за її красу і простоту вирощування. Якщо ви хочете додати ці дивовижні рослини до своєї колекції, то UAportal підготував декілька корисних рекомендацій.

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Вирощування герані з живців

Якщо у вас вже є рослина герані, цей метод дозволяє швидко її розмножити. Дочекайтеся весни і наріжте стеблові живці довжиною 5-7 см. Переконайтеся, що на кожному живці є 2-3 листочки. Обробіть живці, присипавши їх товченим деревним вугіллям. Залиште їх на відкритому просторі на 24 години, щоб полегшити процес калюсу. Після цього висадіть живці в пухкий ґрунт або річковий пісок.

Важливо зазначити, що ці живці не потребують накриття плівкою. Просто підтримуйте температуру 20-22 градуси, регулярно поливайте ґрунт і уникайте надмірного поливу стебел і листя. Коли живці зміцніють, їх можна пересадити в окремі горщики.

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Вирощування герані з насіння

Якщо у вас немає куща герані, не хвилюйтеся. Ви можете виростити квіти з насіння. Виконайте наведені нижче кроки

Підготуйте субстрат, змішавши річковий пісок, торф і дерен у співвідношенні 1:1:2.

Розпушіть субстрат і ретельно полийте його.

Розсипте насіння герані по поверхні ґрунту і засипте його шаром 2-3 см тієї ж землі.

Накрийте посадки плівкою або кришкою і підтримуйте температуру 20-22 градуси.

Збризкуйте насіння водою з пульверизатора і періодично знімайте плівку для провітрювання.

Через 1,5-2 місяці ви побачите появу листочків на стеблах, що свідчитиме про те, що саджанці герані готові до пересадки в окремі стаканчики. Для більш пишного цвітіння в майбутньому прищеплюйте саджанці, коли у них з'явиться вдвічі більше листків.

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