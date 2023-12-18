Як стати більш комунікабельним: Практичні поради

Побудова міцних комунікаційних зв'язків може бути складним завданням для багатьох людей через різні фактори, такі як виховання, особистісні риси та сором'язливість. Однак спілкування має важливе значення для формування значущих дружніх стосунків, набуття цінних знань і просування по кар'єрній драбині. UAportal пропонує ознайомитися з основними техніками, які допоможуть підтримувати розмову з будь-якою людиною.

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1. Найважливіше розповідайте на початку або вкінці

Важливим аспектом, про який слід пам'ятати під час розмови, є те, що "середня" частина часто залишається непоміченою. Тому, якщо ви прагнете досягти конкретних результатів від бесіди, дуже важливо донести ключові повідомлення або на початку, або наприкінці розмови. Ці моменти, як правило, справляють найбільший вплив на слухача.

2. Спостерігайте за мовою тіла

Звертаючи увагу на мову тіла людини, особливо на її ноги, можна зрозуміти рівень її зацікавленості. Якщо вона тримає ноги нерухомо або уникає поворотів тіла під час розмови, це може свідчити про незацікавленість у продовженні розмови.

3. Запам'ятовуйте імена

Зусилля, спрямовані на те, щоб запам'ятати ім'я співрозмовника і використати його кілька разів під час розмови, сприяють створенню позитивного враження. Люди цінують, коли згадують їхні імена, навіть якщо вони цього не показують.

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4. Повторюйте рухи співрозмовника

Віддзеркалення жестів і рухів співрозмовника може інстинктивно сприяти відчуттю зв'язку. Тим не менш, необхідно приділяти ретельну увагу підтримці тонкого балансу. Надмірний акцент на повторенні мови тіла може призвести до незручних ситуацій, які важко виправити.

6. Активно слухайте

Участь у змістовних діалогах передбачає не лише ставити запитання, що спонукають до роздумів, але й демонструвати навички активного слухання. Вкрай важливо чути свого співрозмовника і бути уважним до його відповідей. Якщо цього не робити, може скластися негативне враження, що спонукатиме співбесідника поквапитися з завершенням діалогу.

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