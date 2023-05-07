Як заощадити гроші за маленької зарплати: 3 корисних лайфхаки

UAportal підготував список практичних та інноваційних порад, які допоможуть економити гроші та отримувати максимум користі з невеликої зарплати.

Складання бюджету

Складання бюджету – найважливіший інструмент економії грошей, незалежно від вашого доходу. Почніть із відстеження своїх витрат протягом місяця та проаналізуйте, де ви можете їх скоротити.

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Складіть бюджет, що включає всі основні витрати та частину доходу, призначену для заощаджень. Використовуйте такі програми, як Mint або PocketGuard, щоб відстежувати свої витрати та дотримуватися бюджету.

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Використовуйте програми Cashback

Такі програми Cashback, як Ibotta, Rakuten та Dosh, пропонують грошову винагороду за покупки, зроблені через програму. Просто прив'яжіть свою дебетову або кредитну картку і купуйте, як завжди. Ви отримаєте грошову винагороду за покупки, які можна обміняти на подарункові картки або переказати на свій банківський рахунок.

Планування харчування

Планування харчування – це ефективний спосіб заощадити на продуктах та скоротити кількість харчових відходів. Плануйте харчування на тиждень та складайте список покупок з урахуванням необхідних інгредієнтів. Шукайте розпродажі та купуйте оптом, щоб заощадити ще більше грошей. Готуйте їжу великими порціями та заморожуйте залишки на потім.

Нагадаємо, що при зарядці смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет добре функціонуватиме. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше і врятувати кабель смартфона від поломки.

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