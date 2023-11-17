У В’єтнамі вперше виявлені людські останки віком 10 000 років (фото)

У Ханамі (В'єтнам) вперше знайшли людські останки віком 10 000 років. Вони знаходилися у печері Дой, центральній території мальовничого комплексу Тамчук.

Як повідомляє Департамент культури, спорту та туризму Ханама, археологи виявили три могили дітей і дорослих, у тому числі могилу перепоховання та подвійне поховання – чоловік з немовлям був у положенні на колінах.

"Це перший випадок, коли в Ханамі були виявлені людські останки близько 10 000 років тому", — сказав директор Департаменту культури, спорту та туризму провінції Ханам, представник дослідницької групи Май Тхань Чунг.

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Доцент, доктор Нгуєн Лан Куонг, генеральний секретар В’єтнамської археологічної асоціації, сказав, що зразки в печері Дой належать до культурного періоду Хоа Бінь (10 000-12 000 років до нашої ери).

Окрім людських останків, у розкопі знайшли раковини молюсків та кістки зубів дрібних тварин, які могли бути джерелами їжі для стародавніх жителів. Кам'яні знаряддя праці тут не великі. Типологічні та технічні характеристики свідчать про приналежність кам'яних артефактів до культури Хоа Бінь.

Завдяки виявленим залишкам Інститут археології встановив, що в районі Кім Банг було багато реліктів від пізнього плейстоцену до пізнього голоцену (10 000-12 000 років тому). Колись це місце було досить сприятливим районом, населеним стародавніми жителями.

Ці знахідки мають важливе значення для вивчення ранньої історії В’єтнаму. Вони свідчать про те, що територія сучасної провінції Ханам була заселена людьми вже близько 10 000 років тому. Ці люди жили в печерах і займалися полюванням, збиральництвом та рибальством. Вони були предками сучасних в’єтнамців.

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