У Мексиці розкопали могилу воїна-торговця Мікстека (фото)

У Мексиці археологи розкопали рідкісну двокамерну кам’яну гробницю воїнів-торговців мікстеків. 1500-річне поховання лише третє подібне в регіоні.

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Гробниця містить унікальні свідчення культу предків і похоронних звичаїв. Вона колись служила центральною священною частиною в ширшому комплексі курганів, повідомляє Ancient Origins.

Народ мікстек з’явився приблизно в 1500 році до нашої ери, і його культура занепала, коли в 1523 році нашої ери прибув іспанський конкістадор Педро де Альварадо. Відомі своєю унікальною мовою, ювелірними виробами, керамікою та кодексами, термін "Мікстек" означає "люди-хмари".

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Двокамерну кам'яну гробницю Мікстек виявили дорожні робітники на головній громадській площі Сан-Хуан-Іскакістла. У гробниці дослідники визначили три окремі поховання, що складаються з двох кімнат розміром чотири метри на два метри.

Вони містили останки скелетів принаймні 20 осіб, які відповідають класичному мезоамериканському періоду (100–650 рр. н. е.). Археологи наразі знайшли 150 керамічних посудин, різьблену людську кістку, вотивну сокиру та три ярма у формі "U", які часто асоціюються з церемоніальними іграми в м’яч.

Нагадаємо, вченим вдалось відтворити зовнішність єгипетського фараона Аменхотепа І, який правив 3500 років тому.

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