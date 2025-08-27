На це варто звернути увагу: чому коти та собаки їдять траву та коли варто хвилюватися

Багато власників помічали, як їхні коти чи собаки час від часу жують траву. Попри численні дослідження та припущення, універсальної відповіді на запитання, навіщо вони це роблять, поки що немає.

Однією з найпопулярніших версій є те, що тварини намагаються самостійно полегшити проблеми зі шлунком. Проте опитування показали, що лише невеликий відсоток собак і котів мав ознаки нездужання перед тим, як з’їсти траву. Інша гіпотеза стосується виведення шерсті, але дослідження довели, що різниці між довгошерстими і короткошерстими котами у цьому питанні немає. Про це пише Livescience.

Деякі вчені вважають, що поїдання трави може бути інстинктивним способом очищення організму від паразитів, що підтверджується спостереженнями за дикими тваринами. Водночас ця теорія менш актуальна для домашніх улюбленців, які проходять регулярну дегельмінтизацію. Існує також припущення, що трава може служити додатковим джерелом поживних речовин, хоча для тварин на збалансованому раціоні це малоймовірно.

Більшість ветеринарів схиляються до думки, що єдиного пояснення не існує. Хтось робить це з цікавості, інші — через інстинкти або просто тому, що їм подобається смак чи сам процес. Найпростіше пояснення полягає в тому, що траву вони їдять саме тому, що хочуть.

У більшості випадків така поведінка не становить небезпеки. Проте якщо тварина починає жадібно їсти траву, часто блювати або має проблеми з випорожненням, варто звернутися до ветеринара. Також потрібно стежити, аби рослини не були оброблені хімікатами, адже це може становити загрозу для здоров’я.

