Неймовірно красивий тарт: що приготувати в сезон овочів
Сезон овочів у розпалі, а значить — час для яскравих, легких і смачних експериментів на кухні!
Основа:
• Борошно — 280 г;
• Вершкове масло — 120 г;
• Сіль — 1 ч. л.;
• Цукор — 1 ч. л.;
• Яйце — 1 шт;
• Холодна вода — за потреби.
Начинка:
• Морква;
• Кабачок;
• Цукіні;
• Яйця — 2 шт;
• Вершки — 150 мл;
• Сир твердий — 150 г;
• Сіль, перець;
• Олія;
• Приправи за смаком.
Спосіб приготування:
1. Змішайте борошно, масло, цукор і сіль. Перетріть у крихту. Додайте яйце, замісіть тісто, за потреби — трохи холодної води.
2. Загорніть у плівку й залиште в холодильнику на 20 хвилин.
3. Форму застеліть пергаментом, викладіть розкачане тісто, проколіть виделкою.
4. Випікайте основу 15 хвилин при 190 °C.
5. Моркву, кабачок і цукіні наріжте тонкими слайсами. Замаринуйте з олією, сіллю та перцем.
6. Для соусу змішайте вершки, яйця та тертий сир. Викладіть його на основу.
7. Складіть овочі спіраллю, змастіть олією.
8. Випікайте ще 50 хвилин при 190 °C.