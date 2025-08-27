Неймовірно красивий тарт: що приготувати в сезон овочів

Сезон овочів у розпалі, а значить — час для яскравих, легких і смачних експериментів на кухні!

Основа:

• Борошно — 280 г;

• Вершкове масло — 120 г;

• Сіль — 1 ч. л.;

• Цукор — 1 ч. л.;

• Яйце — 1 шт;

• Холодна вода — за потреби.

Начинка:

• Морква;

• Кабачок;

• Цукіні;

• Яйця — 2 шт;

• Вершки — 150 мл;

• Сир твердий — 150 г;

• Сіль, перець;

• Олія;

• Приправи за смаком.

Спосіб приготування:

1. Змішайте борошно, масло, цукор і сіль. Перетріть у крихту. Додайте яйце, замісіть тісто, за потреби — трохи холодної води.

2. Загорніть у плівку й залиште в холодильнику на 20 хвилин.

3. Форму застеліть пергаментом, викладіть розкачане тісто, проколіть виделкою.

4. Випікайте основу 15 хвилин при 190 °C.

5. Моркву, кабачок і цукіні наріжте тонкими слайсами. Замаринуйте з олією, сіллю та перцем.

6. Для соусу змішайте вершки, яйця та тертий сир. Викладіть його на основу.

7. Складіть овочі спіраллю, змастіть олією.

8. Випікайте ще 50 хвилин при 190 °C.