У Пакистані у стародавньому буддистському храмі виявили 2000-річний сховок монет (фото)

Археологи в Пакистані виявили надзвичайно рідкісний скарб мідних монет, яким, як вважають, понад 2000 років. Знахідку зробили на руїнах буддійської святині, побудованої на ще більш древньому місці Мохенджо-Даро.

Вважається, що монети та святиня, відома як ступа, датуються часами Кушанської імперії. Вона правила регіоном приблизно з другого століття до нашої ери до третього століття нашої ери, повідомляє Live Science.

Храм розташований серед величезних руїн у Мохенджо-Даро на території сучасного південно-східного Пакистану, які датуються приблизно 2600 роком до нашої ери та походять із стародавньої долини Інду або цивілізації Хараппа – однієї з найдавніших цивілізацій у світі.

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Зараз монети будуть ретельно очищені в археологічній лабораторії. Новознайдені монети пофарбовані в зелений колір, тому що мідь піддається корозії під дією повітря.

Століття корозії також сплавили монети в єдиний шматок, який важить близько 12 фунтів (5,5 кілограма). Але кілька монет було знайдено окремо. За словами дослідників, злитий скарб, ймовірно, складався з 1000-1500 окремих монет.

На деяких зовнішніх монетах злитого скарбу зображено стоячу фігуру, яка, на думку дослідників, ймовірно є зображенням кушанського царя.

Нагадаємо, у Греції знайшли чудово збережені останки чоловіка, який загинув від цунамі 3600 років тому.

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