Науковці б'ють на сполох: ракети Ілона Маска розривають небо й залишають криваві атмосферні діри

Астрономи з обсерваторії Макдональда в Техасі виявили новий тип полярних сяйв, які створюються падінням ракетних прискорювачів SpaceX. Ці криваво-червоні світлові шоу, відомі як "полярні сяйва SpaceX", можуть бути небезпечними для астрономії та зв’язку.

Як повідомляє Інформаційний бюлетень Live Science, дослідники десятиліттями знали, що запуск ракет у космос може пробити діри у верхній частині іоносфери — частини атмосфери, де газ іонізується або позбавляється електронів. Ці "іоносферні діри" можуть збуджувати молекули газу в цій частині атмосфери та викликати яскраві смуги червоного світла, схожого на полярне сяйво.

Тепер астрономи з обсерваторії Макдональда помітили подібні, але унікальні червоні вогні, які з’являлися задовго до того, як ракети SpaceX Falcon 9 покинули атмосферу Землі. Ці вогні, які менші та більш сферичні, ніж довгі смуги, створені під час запуску ракет, є результатом іоносферних дірок, вирізаних вторинними прискорювачами ракет, коли вони падають на Землю після від’єднання від ракет.

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Астрономи помітили перше з цих полярних сяйв SpaceX над обсерваторією в лютому, і зараз спостерігають "від 2 до 5 з них щомісяця". Червоні кулі "дуже яскраві" і "легко помітні неозброєним оком".

Підйомні ракети та прискорювачі, що сходять з орбіти, викликають іоносферні діри, випускаючи паливо в іоносферу, що змушує іонізовані атоми кисню рекомбінувати або перетворюватися на звичайні молекули газу. Це перетворення збуджує молекули та змушує їх випускати червоне світло.

Як і великі світлові шоу, іоносферні діри не становлять небезпеки для життя на поверхні Землі. Однак вони можуть порушити короткохвильовий радіозв’язок і заважати сигналам GPS.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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