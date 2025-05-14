Солодка та велика: як прискорити ріст моркви

Щоб виростити велику, соковиту й солодку моркву, важливо правильно підживлювати її навесні. Досвідчені городники зазначають: своєчасне внесення добрив активізує ріст рослин і сприяє формуванню якісних коренеплодів.

Необхідні речовини для росту моркви

Морква найбільше потребує таких поживних елементів:

Азот – для активного нарощування зеленої маси;

– для активного нарощування зеленої маси; Фосфор – стимулює розвиток кореневої системи;

– стимулює розвиток кореневої системи; Калій – відповідає за стійкість до хвороб і покращує смак;

– відповідає за стійкість до хвороб і покращує смак; Бор – сприяє формуванню однорідних та солодких коренеплодів.

Хоча в магазинах доступні готові мінеральні комплекси, чимало дачників обирають перевірені народні засоби – вони дешевші та екологічні. Про це пише zahid.net.

Коли підживлювати моркву

Оптимальні періоди для підживлення:

під час посіву;

після появи сходів;

приблизно через три тижні після першого підживлення;

за два тижні до збору врожаю.

Якщо немає змоги проводити всі етапи, достатньо підгодувати моркву двічі: після сходів і перед збиранням.

Натуральні добрива для моркви

Деревний попіл Можна розсипати сухим (250 г на 1 м²) або приготувати розчин – 100 г попелу на 10 л води, настоювати 12 годин. Поливати міжряддя. Йодова вода На 10 літрів води додати 20 крапель 5% йоду. Отриманим розчином поливають міжряддя. Розчин курячого посліду Змішати одну частину посліду з десятьма частинами води, настояти 12 годин. Потім розвести ще раз у співвідношенні 1:1, витримати добу. Поливати тільки в прохолодну погоду. Трав’яний настій У ємність на 2/3 скласти бур’яни (лопух, кропива, полин, кульбаба), залити водою і дати настоятися 5–7 днів. Після закінчення бродіння процідити, розвести водою 1:10 і поливати міжряддя. Металевий посуд не використовувати.

Мінеральні добрива

Перше підживлення (після появи сходів):

1 ст. л. карбаміду

1 ст. л. сульфату калію

1,5 ст. л. подвійного суперфосфату на 10 л води.

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Друге підживлення (через 2–3 тижні):

1 ст. л. азофоски

1 ст. л. сульфату калію на 10 л води.

Правильне і своєчасне підживлення – це не лише гарний урожай, а й здорові, ароматні та смачні коренеплоди.

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