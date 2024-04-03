Секрети вирощування величезної капусти: досвідчені городники розповіли, коли та як садити її на розсаду

Капуста відома своїми високою поживною цінністю та багатством вітамінів. Цей овоч широко використовується в харчуванні, як у сирому, так і в приготованому вигляді. Однак для того, щоб успішно виростити капусту, необхідно знати деякі важливі нюанси.

При плануванні посадки капусти з розсади, UAportal разом з сайтом "Яскрава клумба" радить звернути увагу на оптимальний час для цього. Він залежить від сорту капусти та кліматичних умов. Зазвичай, у більш теплих регіонах посадку роблять у березні, тоді як у холоднішій місцевості – у квітні.

Спочатку необхідно зосередитися на підготовці насіння до посадки. Його розміщують на вологій тканині, яка лежить на плоскій поверхні, і залишають там на один день для проростання. Після цього насіння потребує висушування.

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Для посіву потрібен ґрунт з легкою структурою і достатньою рихлістю. Суміш для вирощування складається з торфу, дерновної землі та піску. Можна також додати невелику кількість компосту, деревної золи та мінеральних удобрень.

Починаємо процес посіву: розміщуємо одне зернятко на кожен квадратний сантиметр ґрунту. Засипаємо їх шаром субстрату товщиною в один сантиметр. Важливо забезпечити вологість верхнього шару ґрунту, тому після посіву слід злегка зволожити насіння.

Перші сходи з’являться приблизно через 1,5-2 тижні. Надалі рекомендується провітрювати розсаду для зміцнення її імунітету. У разі недостатнього природного освітлення в приміщенні, де стоятимуть майбутні овочі, слід використовувати спеціальні лампи.

Регулярно зволожуйте розсаду, коли помічаєте, що поверхня ґрунту стала сухою. Крім того, слабкі сіянці слід видаляти, а ґрунт обробляти розчином марганцівки для запобігання поширенню хвороб.

Нагадаємо, раніше городники назвали овочі, які не можна садити на місці буряка.

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