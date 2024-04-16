Який продукт варто виключити людям після 60: ви будете здивовані

Після 60 років в організмі відбуваються природні зміни, які впливають на обмін речовин, роботу внутрішніх органів та потребують корегування раціону.

Зміни в обміні речовин:

Сповільнення метаболізму: З віком обмін речовин сповільнюється, що може призвести до набору зайвої ваги.

З віком обмін речовин сповільнюється, що може призвести до набору зайвої ваги. Втрата зубів: Втрата зубів може ускладнити пережовування їжі та засвоєння поживних речовин.

Зміни у внутрішніх органах:

Стравохід: Стравохід може стати вигнутим, що може ускладнити проковтування їжі.

Стравохід може стати вигнутим, що може ускладнити проковтування їжі. Жовчний міхур: Жовчний міхур може подовжитися, що може призвести до проблем з жовчовиділенням.

Жовчний міхур може подовжитися, що може призвести до проблем з жовчовиділенням. Кишківник: У кишківнику зменшується кількість молочнокислих бактерій, що може призвести до проблем з травленням.

Про це пише Радіотрек.

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Рекомендації щодо харчування:

Частота прийомів їжі: Їсти 4-5 разів на добу. Це допоможе стимулювати метаболізм та краще засвоїти поживні речовини.

Їсти 4-5 разів на добу. Це допоможе стимулювати метаболізм та краще засвоїти поживні речовини. Енергетична цінність: Загальна енергетична цінність страв не повинна перевищувати 2200 калорій. Це допоможе контролювати вагу та запобігти набору зайвих кілограмів.

Загальна енергетична цінність страв не повинна перевищувати 2200 калорій. Це допоможе контролювати вагу та запобігти набору зайвих кілограмів. Білок: Вживати достатню кількість білка. Білок важливий для підтримки м'язової маси та імунної системи. Хорошими джерелами білка є м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові та горіхи.

Вживати достатню кількість білка. Білок важливий для підтримки м'язової маси та імунної системи. Хорошими джерелами білка є м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові та горіхи. Жири: Віддавати перевагу ненасиченим жирам, які містяться в рибі, оливковій олії, авокадо та горіхах. Обмежувати споживання насичених та транс-жирів, які містяться в жирному м'ясі, ковбасах, фастфуді та кондитерських виробах.

Віддавати перевагу ненасиченим жирам, які містяться в рибі, оливковій олії, авокадо та горіхах. Обмежувати споживання насичених та транс-жирів, які містяться в жирному м'ясі, ковбасах, фастфуді та кондитерських виробах. Вуглеводи: Вживати складні вуглеводи, які містяться в цільнозернових продуктах, овочах та фруктах. Обмежувати споживання простих вуглеводів, які містяться в білому хлібі, цукрі та кондитерських виробах.

Вживати складні вуглеводи, які містяться в цільнозернових продуктах, овочах та фруктах. Обмежувати споживання простих вуглеводів, які містяться в білому хлібі, цукрі та кондитерських виробах. Овочі та фрукти: Вживати багато овочів та фруктів. Вони є джерелами вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів.

Вживати багато овочів та фруктів. Вони є джерелами вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів. Кисломолочні продукти: Вживати кисломолочні продукти. Вони містять пробіотики, які корисні для травлення.

Вживати кисломолочні продукти. Вони містять пробіотики, які корисні для травлення. Вода: Пити багато води. Вода важлива для підтримки водного балансу організму та виведення токсинів.

Пити багато води. Вода важлива для підтримки водного балансу організму та виведення токсинів. Відмова від шкідливих звичок: Відмовитися від куріння та надмірного вживання алкоголю.

Нагадаємо, ми вже писали, чому варто включити до свого раціону булгур.

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