Голод - лише одна з причин: чому бурчить у животі та як це може загрожувати здоров'ю

Бурчання в животі – явище знайоме всім. Іноді воно виникає після рясного перекусу або вживання певних продуктів, що спричинює здуття.

Однак, не завжди бурчання є ознакою нормального травлення. Іноді воно може свідчити про проблеми зі здоров'ям, не лише шлунку, але й печінки, підшлункової залози та жовчного міхура. Найчастіше це стосується хронічних захворювань, таких як гастрит, панкреатит тощо. Про це пише Радіотрек.

Додатковими симптомами, які можуть супроводжувати бурчання, спричинене проблемами зі здоров'ям, є:

біль;

нудота;

блювання;

діарея;

запор;

втрата апетиту;

зміна кольору калу.

Важливо звернути увагу на частоту та інтенсивність бурчання. Якщо воно стає постійним, сильним, або супроводжується вищезгаданими симптомами, рекомендується звернутися до гастроентеролога.

Окрім проблем зі здоров'ям, бурчання може виникати через:

Стрес: сильні емоції здатні порушувати роботу шлунково-кишкового тракту навіть у здорової людини. Багато людей відчувають бурчання перед важливими подіями, іспитами або співбесідами.

сильні емоції здатні порушувати роботу шлунково-кишкового тракту навіть у здорової людини. Багато людей відчувають бурчання перед важливими подіями, іспитами або співбесідами. Непереносимість їжі: деякі продукти, такі як лактоза, глютен або фруктоза, можуть спричинити бурчання та інші симптоми у людей з непереносимістю.

деякі продукти, такі як лактоза, глютен або фруктоза, можуть спричинити бурчання та інші симптоми у людей з непереносимістю. Запор: коли кишечник не може ефективно виводити кал, це може призвести до накопичення газів і бурчання.

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Що робити, якщо вас турбує бурчання в животі:

Запишіть свої симптоми: відстежуйте частоту, інтенсивність, та інші супутні симптоми, щоб допомогти лікарю у постановці діагнозу.

відстежуйте частоту, інтенсивність, та інші супутні симптоми, щоб допомогти лікарю у постановці діагнозу. Зверніться до гастроентеролога: якщо бурчання стає постійним, сильним, або супроводжується іншими симптомами, рекомендується пройти обстеження.

якщо бурчання стає постійним, сильним, або супроводжується іншими симптомами, рекомендується пройти обстеження. Змініть свій спосіб життя: ведіть активний спосіб життя, харчуйтеся правильно, уникайте стресів, пийте багато води.

Пам'ятайте, що бурчання в животі не завжди є ознакою серйозної проблеми. Проте, важливо звертати увагу на інші симптоми та при необхідності звертатися за кваліфікованою допомогою.

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