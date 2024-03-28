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Допомагає при дієті: вчені дослідили що буде, якщо вживати авокадо щодня

Ігор Романько

Чи можна вживати авокадо кожного дня

Хочете покращити свій раціон і стати здоровішим? Додайте до нього авокадо! Авокадо – це смачний і корисний продукт, який легко додати до будь-якого раціону.

Дослідники з Пенсільванського університету виявили, що люди, які їдять авокадо щодня, мають кращу якість харчування, адже це позитивно впливає на дієту.

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Ось що вони з'ясували:

  • Авокадо багате на корисні речовини, такі як клітковина, вітаміни та мінерали.
  • Люди, які їдять авокадо, частіше їдять інші овочі та фрукти.
  • Авокадо може допомогти вам дотримуватися дієтичних рекомендацій.
  • Це може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та діабет.

Як додати авокадо до раціону:

  • Їжте його на сніданок на тості з яйцем або в салаті.
  • Додайте його до обіду в суп, салат або бутерброд.
  • Зробіть з нього гуакамоле та їжте з овочами або начос.
  • Додайте його до смузі або йогурту.

Ось ще кілька цікавих фактів про авокадо:

  • Авокадо – це не овоч, а фрукт.
  • Існує більше 500 сортів авокадо.
  • Авокадо – це відмінне джерело мононенасичених жирів, які корисні для серця.
  • Авокадо також багатий на калій, фолієву кислоту та клітковину.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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