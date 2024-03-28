Допомагає при дієті: вчені дослідили що буде, якщо вживати авокадо щодня
Хочете покращити свій раціон і стати здоровішим? Додайте до нього авокадо! Авокадо – це смачний і корисний продукт, який легко додати до будь-якого раціону.
Дослідники з Пенсільванського університету виявили, що люди, які їдять авокадо щодня, мають кращу якість харчування, адже це позитивно впливає на дієту.
Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути
Ось що вони з'ясували:
- Авокадо багате на корисні речовини, такі як клітковина, вітаміни та мінерали.
- Люди, які їдять авокадо, частіше їдять інші овочі та фрукти.
- Авокадо може допомогти вам дотримуватися дієтичних рекомендацій.
- Це може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та діабет.
Як додати авокадо до раціону:
- Їжте його на сніданок на тості з яйцем або в салаті.
- Додайте його до обіду в суп, салат або бутерброд.
- Зробіть з нього гуакамоле та їжте з овочами або начос.
- Додайте його до смузі або йогурту.
Ось ще кілька цікавих фактів про авокадо:
- Авокадо – це не овоч, а фрукт.
- Існує більше 500 сортів авокадо.
- Авокадо – це відмінне джерело мононенасичених жирів, які корисні для серця.
- Авокадо також багатий на калій, фолієву кислоту та клітковину.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!