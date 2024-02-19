Археологи знайшли на уламках корабля в Естонії найстаріший сухий компас Європи (фото)

Археологи в Естонії знайшли неймовірно збережений корабель XIV століття, на якому містився старовинний компас Естонські археологи зробили вражаюче відкриття під час розкопок затонулого корабля поблизу історичного порту Таллінна.

У 2022 році на вулиці Лоотсі, недалеко від стін старого міста, дослідники знайшли добре збережені дерев'яні останки середньовічного судна. Розкопками керувала естонська археологічна компанія Muinasprojekt OÜ, пише Естонський морський музей.

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Після виявлення великі фрагменти корабля були обережно перевезені до Естонського морського музею для подальшого вивчення.

Зараз дослідники ретельно очищають та досліджують останки корабля. Першим кроком є ​​видалення піску та бруду з корпусу, не пошкодивши жодних артефактів. Експерти також стежать за рівнем вологості, щоб повільно висушити мокру деревину та запобігти розвитку цвілі.

Щоб дізнатися більше про те, як був збудований корабель, проводяться детальні вимірювання, фотографування та відбір зразків. Лабораторний аналіз зразків допоможе точно визначити дату побудови корабля.

Дендрохронологія, дослідження річних кілець дерев, вже показала, що деревина, яка використовувалася для корабля, була зрубана приблизно в 1360 році.

Під час розкопок та очищення археологи знайшли кілька захоплюючих артефактів, похованих на кораблі, включаючи інструменти, шкіряне взуття та зброю.

Але найдивовижнішими знахідками сьогодні є надзвичайно добре збережені останки двох корабельних щурів і те, що вважається найстарішим сухим компасом, коли-небудь знайденим у Європі.

Сухий компас був винайдений приблизно в 1300 році. Він містить намагнічену стрілку, яка вільно плаває всередині скляної коробки, на якій зображено троянду компаса.

Моряки вирівнювали компас із кілем корабля, щоб обертова діаграма завжди показувала, у якому напрямку вказує ніс, навіть коли корабель змінював курс.

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