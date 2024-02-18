Археологи знайшли неушкоджене яйце з жовтком усередині, якому 1700 років (фото)

Під час розкопок в Англії археологи з Оксфордської археології зробили неймовірну знахідку: куряче яйце, якому близько 1700 років, з неушкодженим жовтком і білком.

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Яйце було знайдено в колодязі бажань, що датується епохою Римської імперії, поблизу міста Ейлсбері в Бакінгемширі, пише IFLScience.

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Науковці зауважують, що це неймовірно рідко, коли яйце залишається неушкодженим протягом 17 століть. Зазвичай, навіть "донести цілим яйце з супермаркету додому цілим буває складно".

Вчені вважають, що це яйце Ейлсбері є першим у своєму роді відкриттям у римській Британії й навіть може бути найстарішим ненавмисно збереженим пташиним яйцем у світі.

Зазначається що у римлян яйця часто використовували в похованнях і як підношення богам. Можливо, це скупчення яєць, в якому було знайдено яйце Ейлсбері, було одним із таких подарунків.

Окрім яєць, археологи також знайшли поблизу Ейлсбері плетений кошик, гончарні посудини, монети, шкіряне взуття та кістки тварин.

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