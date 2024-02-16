Розкрито одну з найбільших загадок давнини: науковці з‘ясували походження величезних каменів Стоунхенджу

Стоунхендж, величний мегалітичний монумент, ось вже протягом століть бентежить уяву людей. Його кам'яні стовпи, що височіють на рівнині Солсбері, кидають виклик не лише уяві, але й знанням сучасних дослідників. Звідки ж з'явились ці гігантські брили? Відповідь на це питання, що мучило розум вчених протягом 300 років, нарешті знайдена.

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Про це пише Express.

Дослідники довго сперечалися про походження каменів Стоунхенджу. Блакитні камені, як встановили, родом з пагорбів Преселі у Південному Уельсі. А ось походження сарсенів – масивних пісковиків – залишалося загадкою.

Раніше вважалося, що сарсени були принесені з пагорбів Мальборо-Даунс, розташованих за 32 км від Стоунхенджу. Проте, нещодавнє дослідження, проведене міжнародною командою археологів і геологів, спростувало цю теорію.

Завдяки аналізу хімічного складу зразків сарсенів, вчені з'ясували, що їх джерелом є малопримітний ліс Вест-Вудс, розташований значно ближче – лише за 25 км від Стоунхенджу.

"Це відкриття остаточно кладе край тристолітній суперечці про походження каменів Стоунхенджу", – говорить професор Майк Паркер Пірсон, співавтор дослідження. "Вест-Вудс був найближчим місцем, де можна було знайти моноліти відповідного розміру, а маршрут транспортування звідти був значно легшим."

Вчені вважають, що стародавні будівельники могли транспортувати масивні брили на дерев'яних санчатах, які тягли по колодах, що слугували рейками.

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Сарсени складають центральну підкову Стоунхенджу, а також 25 вертикальних стійок і 6 перемичок зовнішнього кола. Завдяки сучасним методам дослідження вченим вдалося зіставити хімічний склад каменів з геологічними відслоненнями, з яких вони були видобуті.

Розгадка походження каменів Стоунхенджу – це лише один крок на шляху до розуміння таємниці цього величного монумента. Попереду на вчених чекає ще багато роботи, щоб розкрити всі секрети Стоунхенджу.

Нагадаємо, вчені знайшли залишки шоколадної фабрики XIX століття у Барселоні.

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