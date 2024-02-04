10 чи 20 тисяч: скільки кроків на день будуть справді корисними

Чи дійсно 10 000 кроків на день є золотим стандартом для покращення здоров'я? Це питання протягом багатьох років бентежить людей, які прагнуть до здорового способу життя.

Цікаво, що цю цифру популяризував крокомір, випущений в 1965 році в Японії. Пристрій під назвою "Manpo-kei", що в перекладі означає "лічильник 10 000 кроків", мав маркетинговий характер, а не ґрунтувався на наукових дослідженнях, повідомляє Newsweek.

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Попри те, що 10 000 кроків можуть здатися недосяжною метою, ходьба загалом має безліч переваг для здоров'я. Дослідження показують, що це може знизити ризик смерті від будь-якої причини, зменшити ризик серцево-судинних захворювань, покращити когнітивні функції та допомогти контролювати вагу.

Науковиця Ліндсі Боттомс з Університету Хартфордшира у Великій Британії зауважила, що будь-які фізичні вправи також можуть підтримати нашу імунну систему та зміцнити наше психічне здоров’я. Але головними перевагами ходьби є її простота, доступність і універсальність, що робить її практичною та корисною вправою для будь-якого віку.

Примітно, що дослідження, опубліковане в Європейському журналі превентивної кардіології минулого року, показало, що ходьба щонайменше 3967 кроків на день знижує ризик смерті від будь-якої причини, тоді як ходьба 2337 кроків на день знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Інше дослідження, опубліковане в журналі JAMA Neurology, показало, що загалом близько 8900 кроків на день уповільнюють темпи зниження когнітивних здібностей і втрати об’єму мозку у людей із високим ризиком.

Але чи справді нам потрібно проходити 10 000 кроків на день?

"Людям корисно відпочивати, бути активними тощо, тому я б не заохочувала робити 20 тисяч кроків на день. Але для розумної мети для людей її має бути набагато менше; інакше це буде деморалізуючим, оскільки воно буде недосяжним", – зауважила Ліндсі Боттомс.

За її словами, потрібно просто прагнути більше ходити, принаймні 7000 кроків на день. Головне – менше сидіти, щоб зменшити ризик різних проблем зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше фахівці сказали, скільки кроків потрібно пройти людині, щоб скинути кілограм ваги.

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