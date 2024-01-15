Скільки насправді кроків треба пройти за день, щоб забезпечити собі довголіття: дослідження вчених

Дослідники з університету Массачусетсу в Амхерсті спростували загальноприйняту думку про те, що для здорового довголіття потрібно проходити щодня 10 тисяч кроків.

Відео дня

Проаналізувавши дані про десятки тисяч людей на чотирьох континентах, зібрані в 15 існуючих дослідженнях, команда вчених виявила, що оптимальна кількість кроків на день, ймовірно, ближче до 6 тисяч, в залежності від віку. Про це пише Science Alert.

Читайте також: Чому стояти у планці понад 10 секунд – безглуздо

"Ми побачили поступове зниження ризику смерті зі збільшенням кількості кроків, поки він не вирівнявся. І вирівнювання відбувалося при різних значеннях кроку для людей старшого та молодшого віку", – заявила епідеміолог Аманда Палух.

Еволюція відточила нашу фізіологію для ходьби на великі відстані. Це означає, що наша метаболізм, серцево-судинна система, вплив на кістки та м'язи та навіть психічне здоров'я налаштовані на піші прогулянки.

Півстоліття тому японська компанія Yamasa Clock and Instrument Company випустила крокомір, який назвали "Manpo-kei", що означає "10 тисяч кроків". Цей крокомір був популярним у Японії, а потім і в інших країнах.

Однак, дослідники вважають, що 10 тисяч кроків – це лише маркетингова цифра, яка не має наукового обґрунтування.

У 2021 році Палух та її команда опублікували дослідження на основі даних групи з понад 2 тисяч людей середнього віку. Вчені з'ясували, що проходження щонайменше 7 000 кроків на день знижує ймовірність передчасної смерті на 50-70%.

Однак, залишається питання щодо того, чи більше кроків – це краще. Щоб відповісти на це питання, дослідницька група розширила свою мережу, включивши в неї раніше опубліковані дослідження.

Їх метааналіз 2022 року включав інформацію, зібрану про стан здоров'я та кількість пройдених кроків 47 471 дорослої людини з Азії, Австралії, Європи та Північної Америки. Вони виявили, що 25% дорослих, які щодня проходили більше кроків, мали на 40-53% менший ризик смерті порівняно з тими, хто перебував у нижніх 25% підрахунку кроків.

Дослідники також наголосили, що пів години інтенсивної активності щодня можуть стати великим поштовхом для тих, хто багато сидить. Силові тренування в літньому віці можуть допомогти нашому мозку залишатися гострим, а серцю і кісткам – здоровими та міцними.

Отже, для здорового довголіття не обов'язково проходити щодня 10 тисяч кроків. Достатньо 6 000-8 000 кроків, які можна розподілити протягом дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше фахівці сказали, скільки кроків потрібно пройти людині, щоб скинути кілограм ваги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!