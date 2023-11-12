Скільки кроків потрібно пройти, щоб скинути 1 кілограм: відповідь фахівців

Наближаються новорічні та різдвяні свята, і для багатьох це стає важливим стимулом підготувати своє тіло, щоб виглядати добре або, можливо, просто влізти в улюблену сукню. Здоровий спосіб життя, який включає фізичну активність, є ключем до досягнення цих цілей, і одним з ефективних засобів є ходьба.

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Спалювання жирових відкладень може бути завданням не таким простим, особливо з віком, коли метаболізм уповільнюється. Для гарантованого скидання ваги необхідно включити фізичну активність, і ходьба в цьому випадку може бути відмінним вибором, оскільки для неї не потрібне спеціальне обладнання, а ризик травм низький, пише ukr.media.

Однак важливо враховувати, що кількість кроків, необхідних для скидання ваги, може варіюватися в залежності від різних факторів, таких як зріст, вага, стать, вік та темп ходьби. Для спалювання одного кілограма жиру потрібно витратити приблизно 5400-7650 калорій.

Враховуючи, що середньостатистична людина проходить близько 10 000 кроків на день, для скидання одного кілограма жиру може знадобитися від 16 до 24 днів ходьби у швидкому темпі. Отже, ходження у швидкому темпі є ефективним і приємним способом збереження форми та досягнення поставлених цілей.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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