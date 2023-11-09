Забудьте слово "форточка": Як сказати це українською правильно

Якщо ви є прихильником мовної чистоти та прагнете спілкуватися українською мовою без домішок, то краще забути про слово "форточка".

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Суржик, як особливе лінгвістичне явище в українській мові, завжди привертав увагу, пише УНІАН. З одного боку, це призводить до виникнення унікальних слів, які виникають в результаті змішування частин різних слів або вживання слів однієї мови в стилі іншої. З іншого боку, такі слова, попри їх живий характер та відображення реального сприйняття речей людьми, завдають шкоди мові та засмічують її.

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Є ті, хто виправдовує вживання суржику, вказуючи на те, що це властиво для їхнього регіону чи родини, та інші, які намагаються боротися з ним і закликають інших приєднатися до цього зусилля. Отже, слово "форточка" залишається частиною української мови.

"Закрийте форточку, мені дме", "Зараз відкрию форточку, бо нема чим дихати", "Ще трохи, і пташка залетіла би у форточку" – такі вислови можна почути в різних куточках України. Проте варто зауважити, що саме слово "форточка" не є частиною української мови, а є проявом суржику.

Згідно з словником "українського" суржику, слово "форточка" належить до суржику. Тому, якщо ви прагнете вживати українську мову чисто та правильно, краще позбутися цього слова.

Таким чином, як можна замінити слово "форточка" українською? Для позначення невеликої віконної шибки існує відповідне слово в українській мові – "кватирка".

За словником "Академічний тлумачний словник української мови" (СУМ), слово "кватирка" має таке пояснення:

"Кватирка. 1. Зменшена форма від "кватир", що означає займати невеликий кватир. 2. Шибка у вікні, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення. Наприклад, "Вона відчинила кватирку, щоб дати відпочинок висловленим відомостям" (Тарас Шевченко, I, 1963, 24); "Коли Деменюк переходив близ вікон, вона відчинила кватирку та закликала його до себе" (Іван Франко, VII, 1951, 90); "Для провітрювання приміщення у віконних рамах встановлюють кватирки" (Столярно-будівельна справа, 1957, 194); 3. Дверцята або віконце в брамі або воротах".

Отже, замість "форточки" можна вживати слово "кватирка", яке є коректним та правильним українським словом.

Джерело походження слова "форточка" також можна відшукати у Етимологічному словнику українських слів:

Хвіртка – "невеликі вхідні двері в тину або у воротах". Це слово є запозиченим з німецької мови, імовірно через польську, і має коріння у латинському слові "porta", що означає "ворота" чи "двері". Таким чином, "форточка" є одним із проявів суржику в українській мові.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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