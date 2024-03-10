Ягоди будуть величезні: як та коли підживлювати вишні навесні
Вишня – улюблена ягода українців, адже вона смачна й свіжа, й у консервації, й у багатьох стравах. Щоб отримати щедрий урожай соковитих та великих плодів, важливо правильно підживити вишню навесні.
Дотримуючись цих простих порад з сайту dim.novyny.live ви зможете забезпечити свою вишню всіма необхідними поживними речовинами й отримати рясний урожай солодких та соковитих ягід.
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Коли підживлювати вишню?
- Найкращий час – кінець березня або початок квітня, коли дерево вже ожило й починає рости.
- Старі дерева краще удобрювати перед початком активного росту, в кінці лютого - на початку березня.
Чим підживлювати вишню?
Молоді саджанці (до 3 років):
- Компост
- Гній
- Органічні суміші
Доросла вишня (старше 7 років):
- Органічні добрива
- Аміачна селітра
- 3% бордоська рідина (до розпускання бруньок):
- Мідний купорос - 300 г
- Негашене вапно - 300 г
- Вода - 10 л
Старі дерева (старше 7 років):
- Комплексне добриво з кальцієм, магнієм або сіркою:
- Нітроамофоска
- Амофоска
- Азофоска
- Органіка:
- Компост
- Перепрілий гній
- Тирса
- Мінеральні добрива:
- Сечовина
- Аміачна селітра
- Калійна сіль
- Суперфосфат
Пам'ятайте:
- Добрива вносять у вологий ґрунт.
- Після підживлення ґрунт рекомендується замульчувати.
- Не переборщіть з добривами, дотримуйтесь інструкції.
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