Ягоди будуть величезні: як та коли підживлювати вишні навесні

Вишня – улюблена ягода українців, адже вона смачна й свіжа, й у консервації, й у багатьох стравах. Щоб отримати щедрий урожай соковитих та великих плодів, важливо правильно підживити вишню навесні.

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Дотримуючись цих простих порад з сайту dim.novyny.live ви зможете забезпечити свою вишню всіма необхідними поживними речовинами й отримати рясний урожай солодких та соковитих ягід.

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Коли підживлювати вишню?

Найкращий час – кінець березня або початок квітня, коли дерево вже ожило й починає рости.

Старі дерева краще удобрювати перед початком активного росту, в кінці лютого - на початку березня.

Чим підживлювати вишню?

Молоді саджанці (до 3 років):

Компост

Гній

Органічні суміші

Доросла вишня (старше 7 років):

Органічні добрива

Аміачна селітра

3% бордоська рідина (до розпускання бруньок): Мідний купорос - 300 г Негашене вапно - 300 г Вода - 10 л



Старі дерева (старше 7 років):

Комплексне добриво з кальцієм, магнієм або сіркою: Нітроамофоска Амофоска Азофоска



Органіка: Компост Перепрілий гній Тирса

Мінеральні добрива: Сечовина Аміачна селітра Калійна сіль Суперфосфат



Пам'ятайте:

Добрива вносять у вологий ґрунт.

Після підживлення ґрунт рекомендується замульчувати.

Не переборщіть з добривами, дотримуйтесь інструкції.

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