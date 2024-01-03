У пустелі Сахара знайшли древній малюнок віком 5000 років: повторює мотив різдвяного вертепу

Археологи знайшли в пустелі Сахара наскальне зображення, яке може бути найдавнішим у світі малюнком різдвяного вертепу. Цей малюнок, створений у епоху неоліту або кам'яного віку, був виявлений італійськими дослідниками в порожнині, відомій тепер як "Печера батьків". Він зображує новонароджене немовля, яке притулилося між двома батьками, оточене двома тваринами, а на сході сяє зірка.

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Про це пише Arkeonews.

Ця знахідка кидає виклик усталеним віруванням про походження різдвяного вертепу, оскільки передує біблійній розповіді про народження Ісуса на цілих 3 000 років.

Геолог Марко Мореллі, директор Музею планетарних наук в Прато, Італія, який очолив експедицію, що виявила малюнок, заявив: "Це дуже неймовірна сцена, яка дійсно нагадує різдвяний вертеп. Але вона передує йому приблизно на 3 000 років".

Малюнок, виконаний червонувато-коричневою охрою, може похвалитися такими незвичайними елементами, як безголовий лев — символ, який пізніше асоціювався з Ісусом — та бабуїн чи мавпа. Зірка на сході і трохи підняте немовля, що, можливо, вказує на народження або вагітність, додають ще більше шарів таємничості.

Мореллі визнав, що це відкриття має важливі наслідки для розуміння походження релігійних символів і традицій. Він сказав: "Відкриття має кілька наслідків, оскільки порушує нові питання про іконографію одного з найпотужніших християнських символів. Ми не знаходили подібних сцен до ранньохристиянської доби".

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Різдвяний вертеп, невіддільна частина християнської традиції, походить від євангельських розповідей від Матвія та Луки. Євангеліє від Матвія розповідає про мудреців, які йдуть за зіркою до місця народження Ісуса, а Євангеліє від Луки описує Йосипа та Марію, які шукають притулку в печері чи хліві, бо всі заїжджі двори були переповнені.

Це стародавнє зображення вертепу кидає виклик нашому розумінню того, як ці релігійні символи і традиції розвивалися протягом століть. Воно запрошує нас переосмислити культурний та історичний контексти, які сформували символ Різдва.

Поки дослідники продовжують вивчати наслідки цього відкриття, воно відкриває захопливе вікно в багатий гобелен людської історії та еволюцію заповітних традицій.

Нагадаємо, у бібліотеці Ватикану знайшли втрачений фрагмент Біблії віком 1750 років.

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