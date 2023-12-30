Чому на відбитках рук епохи палеоліту не вистачало пальців: вчені зробили моторошне відкриття

Учені з Університету Саймона Фрейзера у Ванкувері проаналізували наскельні малюнки віком 25 тис. років в Іспанії та Франції, на яких є відбитки людських рук. Більше ніж на 200 із цих відбитків відсутній хоча б один палець. У деяких випадках відсутня тільки перша фаланга, у інших — одразу кілька пальців.

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Про це пише The Guardian.

Раніше таку відсутність пальців приписували або творчому баченню стародавніх людей, або реальним медичним проблемам, таким як обмороження.

Однак нові дослідження під керівництвом археолога Марка Колларда свідчать, що ці відбитки можуть бути свідченням навмисної ампутації пальців.

"Ми маємо переконливі докази того, що ці люди могли відрізати собі пальці під час ритуалів, щоб отримати допомогу від надприродних сил", — каже Коллард.

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Вчений вважає, що цей ритуал був поширений у багатьох культурах по всьому світу. Наприклад, у деяких народів Нової Гвінеї жінки відрізають собі пальці після смерті близьких.

Коллард і його колеги стверджують, що їхні висновки підтверджують теорію про те, що людині притаманні самопошкоджувальні ритуали.

"Така форма членоушкодження практикувалася групами на всіх населених континентах", — зазначають дослідники.

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