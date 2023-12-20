У Китаї виявили залишки будинків, яким понад 4000 років

У автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю археологи виявили залишки житлового комплексу, що датується понад 4000 років тому. Скупчення було виявлено на місці стародавнього кам’яного міста, яке сьогодні відомо як округ Ціншуйхе.

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Ці залишки містять будинок у центрі з п’ятьма кімнатами в ряд, які, як вважають, були високопоставленими будівлями культури Луншань. Про це повідомляє Xinhua.

За словами Сунь Цзіньсона, керівника регіонального науково-дослідного інституту культурних пам’яток і археології, який очолював археологічну групу, стіни цих будинків були зроблені з утрамбованої землі, а підлога і стіни були покриті білою штукатуркою.

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На подвір’ї, де стояв будинок, археологи знайшли залишки кам’яних стін та фундаменти інших будинків. Вони також знайшли велику кількість шматків кераміки, кісток тварин і кілька керамічних виробів.

Площа кам'яного міста займала близько 1,38 мільйона квадратних метрів. Культура Луншань була названа на честь селища в східній китайській провінції Шаньдун, де вперше були виявлені сліди цієї культури.

Нагадаємо, давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття.

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