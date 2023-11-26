В Ізраїлі знайшли найстаріший у світі завод з виробництва зброї: знахідці 7200 років (відео)

Кілька сотень кам’яних снарядів, знайдених у двох археологічних місцях в Ізраїлі, свідчать про існування найдавнішої відомої фабрики з виробництва стандартизованої бойової зброї.

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Дослідники з Управління старожитностей Ізраїлю (ISA) опублікували своє дослідження в журналі "Atiqot". У ньому вони стверджують, що снаряди, знайдені в Ен-Есурі та Ен-Ціппорі, були виготовлені за стандартними специфікаціями, що вказує на високоорганізоване виробництво зброї приблизно 7200 років тому.

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Камені мають середню довжину 52 міліметри, ширину 31 міліметр і вагу 60 грамів. Вони мають біконічну форму, яка є оптимальною для точного та ефективного запуску з пращі.

"Ці камені є найдавнішим свідченням війни в Південному Леванті. Схожість між ними вказує на масштабне промислове виробництво", — пишуть дослідники.

Автори дослідження вважають, що перехід від неофіційних пращ до високостандартизованої зброї може свідчити про поширення організованих воєн протягом раннього мідного віку. Ця можливість посилюється збільшенням розміру поселень у Південному Леванті в цей час.

Той факт, що пращі часто знаходили в скупченнях, також дає підказки щодо того, як вони використовувалися. На думку дослідників, таке розташування вказує на те, що снаряди часто стріляли масово, при цьому "група пращі може представляти боєприпаси загороджувального ураження, яке буде запущено групою пращників".

"У бойових діях це може спричинити розрив строю протилежної шеренги", — кажуть вони.

Цікаво, що ця зброя масового виробництва раптово зникає з археологічних записів приблизно через тисячоліття, хоча незрозуміло, чи свідчить це про зменшення регіональних ворожнеч.

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