У Німеччині виявили стародавні кістки, які змінюють час прибуття Homo Sapiens в Європу

У печері в Центральній Німеччині археологи виявили фрагменти кісток Homo sapiens, що датуються приблизно 47 500 років тому. Раніше вважалося, що найдавнішим відомим залишкам Homo sapiens у цій частині Європи приблизно 40 000 років.

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Це відкриття змінило те, що люди знали досі про перші дні Homo sapiens у Європі. Про це повідомляє Greek Reporter.

Дослідники виявили 13 скелетів Homo sapiens у печері Ільзенхохле, під середньовічним замком у Ранісі.

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Homo sapiens виник в Африці понад 300 000 років тому, мандруючи земною кулею та взаємодіючи з різними групами людей, включаючи неандертальців.

Через обмежену кількість скам’янілостей, деталі того, як Homo sapiens поширювався Європою та їх роль у вимиранні неандертальців, які зникли приблизно 40 000 років тому, залишаються неясними.

Знахідки з печери, включаючи кістки та кам’яні знаряддя, вказують на те, що ці ранні люди полювали на великих тварин, таких як північні олені, коні, бізони та шерстисті носороги.

Нагадаємо, в Арабських Еміратах виявили наповнений скарбами глек віком 1800 років.

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